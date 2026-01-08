Auch Rüdiger mittendrin: Ärger zwischen Vinicuis und Simeone

SPORT1 09.01.2026 • 00:04 Uhr Real Madrid hat Atlético besiegt und ist dem FC Barcelona ins Finale der spanischen Supercopa gefolgt. Dabei eröffnen Vinícius Junior und Diego Simeone einen kleinen Nebenkriegsschauplatz.

Im Halbfinale der spanischen Supercopa zwischen Real Madrid und Atlético Madrid ist es in der Schlussphase zu einem hitzigen Wortgefecht zwischen Vinícius Júnior und Atlético-Trainer Diego Simeone gekommen. Passiert ist es bei der Auswechslung des Brasilianers in der 81. Minute.

Als Vinícius den Platz in Richtung Ersatzbank verließ, richtete Simeone provokante Worte an den Real-Star. Über nahestehende Mikrofone war der Atlético-Coach deutlich zu hören: „Vini, Vini … Florentino wird dich rauswerfen. Denk daran, dass ich es dir gesagt habe!“ Gemeint war Real-Präsident Florentino Pérez.

Die Aussage fiel wohl vor dem Hintergrund anhaltender Spekulationen um die sportliche Zukunft von Vinícius. Das aktuelle Arbeitspapier des 25-Jährigen läuft 2027 aus. Zuletzt gab es Berichte, wonach Real Madrid bei ausbleibender Vertragsverlängerung zu einem Verkauf bereit sein könnte.

Rüdiger führt Vinícius ab

Vinícius wiederum reagierte empört auf Simeones Einlassung und forderte die Schiedsrichter auf, den Atlético-Trainer zu sanktionieren.

In der Folge kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Mitgliedern beider Trainerstäbe. Schließlich griffen Xabi Alonso und Antonio Rüdiger ein. Rüdiger führte Vinícius in Richtung Kabine, nachdem der Offensivspieler noch die Gelbe Karte gesehen hatte.

In den Sozialen Medien schlug der Brasilianer dann seinerseits zurück. „Er hat ein weiteres K.o.-Spiel verloren“, schrieb Vinícius in einer Instagram-Story – eine Spitze, die klar an Simeone gerichtet gewesen sein dürfte.

Real Madrid trifft nun auf Barcelona

Am Ende hatte Vinícius das bessere Ende auf seiner Seite. Die Königlichen setzten sich im umkämpften Halbfinale in Dschidda (Saudi-Arabien) mit 2:1 gegen den Stadtrivalen durch.

Federico Valverde brachte Real bereits in der zweiten Minute in Führung, Rodrygo erhöhte nach der Pause. Der Treffer von Alexander Sörloth diente lediglich zur Ergebniskosmetik.