Die bewegte Karriere des Joao Cancelo ist um eine Wendung reicher

Curdt Blumenthal 18.01.2026 • 18:49 Uhr Joao Cancelo hat schon viele europäische Fußball-Ligen gesehen. Beim zehnten Wechsel seiner Profikarriere unterläuft dem FC Barcelona auch noch ein peinlicher Fehler.

Es gibt nicht viele Fußballprofis, die das Kunststück von Joao Cancelo vollbracht haben. Innerhalb von zwölf Jahren hat der 31-Jährige zehn Mal den Verein gewechselt.

Nun hat Cancelo für ein neues Kapitel in einer von irren Transfers geprägten Karriere gesorgt. Dabei trifft ihn dieses Mal allerdings keine Schuld.

Der FC Barcelona hat seinen jüngsten Transfer in den sozialen Netzwerken vermeldet, bevor dieser überhaupt offiziell war. Laut Informationen der spanischen AS „räumt der Verein seinen Fehler ein, die Verpflichtung voreilig offiziell bekannt gegeben zu haben, ohne alle wichtigen Details des Transfers zu klären“.

Leihe wird für Cancelo zum Türöffner

Cancelos Profikarriere begann 2014 bei Benfica Lissabon. Doch schon dort ging es wenige Wochen nach seiner Beförderung zu den Profis für eine Saison per Leihe zum FC Valencia. 13 Pflichtspieleinsätze reichten dem Portugiesen, um die Spanier zum anschließenden Kauf zu animieren.

In der Saison 2015/2016 folgte dann Cancelos erstes echtes Erfolgserlebnis. Schon beim Champions-League-Debüt schenkte er den Fans einen Treffer. 39 Pflichtspieleinsätze, vier Torvorlagen und drei Tore ließen den Marktwert des Verteidigers in den folgenden Monaten von zwei auf 15 Millionen Euro anwachsen.

Parallel feierte er auch sein Debüt in der portugiesischen A-Nationalmannschaft, in der er bis heute 64 Einsätze sammelte.

Nach einer weiteren Saison mit ähnlich soliden Werten wechselte Cancelo allerdings wieder per Leihe den Verein. Dieses Mal nach Italien zu Inter Mailand. Trotz wiederum solider Einsatzzeiten erhielt der Profi dieses Mal keinen festen Vertrag, sondern wechselte zu Juventus Turin.

Zwischenzeitliche Heimat bei Manchester City

Und auch dort hielt es Cancelo nur eine Saison. Es folgte die bisher längste Vereinszugehörigkeit des Fußball-Wandervogels: Unter Pep Guardiola spielte Portugiese vier Jahre bei Manchester City.

In 154 Einsätzen sammelte er 22 Torvorlagen und neun Tore. Sein Marktwert stieg auf 70 Millionen Euro an - doch es folgte ein weiteres Leihgeschäft: dieses Mal in die Bundesliga.

Denn ein halbes Jahr seiner Karriere verbrachte der Portugiese 2023 auch beim FC Bayern München. Der damalige Trainer Julian Nagelsmann wollte Cancelo unbedingt im Team haben. Doch nach dem Abgang des heutigen Bundestrainers hieß sein Trainer plötzlich Thomas Tuchel und der sah den Defensivspieler eher als Mann der zweiten Reihe.

Cancelo erfährt während Interview von Trainerwechsel

Denkwürdig blieb in diesem Zusammenhang ein Live-Interview, während dessen Cancelo offenbar erstmals von der Entlassung seines von ihm überzeugten Trainers erfuhr. Der Profi reagierte sichtlich schockiert.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Auch 21 Einsätze, sechs Vorlagen und ein Tor für den Rekordmeister konnten die schnelle Rückkehr zu City nicht verhindern. Doch nach Manchester musste Cancelo nur noch zur Abwicklung seines Lebensmittelpunktes.

Leih-König Cancelo

Denn nur wenige Wochen nach dem Ende seiner Zeit in Bayern wechselte der Profi schon wieder per Leihe – diesmal zum FC Barcelona.

In nur einer Saison sammelte Cancelo bei den Katalanen 3322 Einsatzminuten, fünf Torvorlagen und vier Treffer. Trotzdem folgte der Wechsel nach Saudi-Arabien, der sich bei einem geschätzten Jahresgehalt von rund 15 Millionen Euro besonders für das eigene Konto gelohnt hat.

Zwei Jahre verbrachte Cancelo bei Al-Hilal. Doch auch dort schien der Hunger auf etwas Neues in den vergangenen Monaten zu groß geworden zu sein. „Natürlich träume ich von einer Rückkehr nach Europa. Ich bin immer offen für neue Abenteuer“, sagte der Profi im November während eines Einsatzes für die Nationalmannschaft.

Und so ermöglichten die Bosse in Saudi-Arabien Cancelos fünftes Leihgeschäft seiner Karriere. Am Ende setzte sich im Rennen um den Portugiesen wieder der FC Barcelona durch.

Auch eine Rückkehr zu Inter Mailand soll lange Thema gewesen sein.

Barcelona setzt nach dem Kreuzbandriss von Innenverteidiger Andreas Christensen voll auf Cancelo. „Er bietet uns viele Lösungen, die wir vorher nicht hatten. Er ist ein großartiger Spieler und es handelt sich um einen Transfer, der normalerweise nicht möglich gewesen wäre und der durch eine Reihe von Zufällen zustande gekommen ist“, sagte Sportdirektor Deco.