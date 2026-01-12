Real Madrid: Alonso-Nachfolger steht schon fest

Stefan Schnürle 12.01.2026 • 18:44 Uhr Xabi Alonso muss bei Real Madrid gehen. Nur acht Minuten später verkünden die Königlichen, wer sein Nachfolger wird.

Real Madrid hat sich am Montagabend von Trainer Xabi Alonso getrennt und nach acht weiteren Minuten in einer zweiten Pressemitteilung bekanntgegeben, wer sein Nachfolger wird.

Nach dem bemerkenswerten Vorgang ist klar, dass der frühere Profi Álvaro Arbeloa, der zuletzt die zweite Mannschaft trainiert hatte und mit Alonso einst als Spieler für Madrid aufgelaufen war, die Mannschaft übernehmen wird. In der Pressemitteilung wird dabei nicht von einer Interimslösung geschrieben.

Arbeloa ist eng mit Real Madrid verwurzelt

Arbeloa hat seine gesamte Trainerkarriere seit 2020 in der Nachwuchsabteilung von Real Madrid verbracht.

Der inzwischen 42-Jährige lief zwischen 2009 und 2016 in 238 offiziellen Spielen für die Königlichen auf. In dieser Zeit gewann er insgesamt acht Titel.