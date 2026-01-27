Spanien feiert ter Stegen: "Diese Parade wird unvergessen bleiben"

SPORT1 27.01.2026 • 10:39 Uhr Marc-André ter Stegen setzt bei seinem ersten Einsatz für den FC Girona sofort ein Ausrufezeichen. Mit einer entscheidenden Aktion wird er spät zum Helden – und erntet dafür Lob von seinem Trainer und spanischen Medien.

Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat bei seinem La-Liga-Comeback einen starken Eindruck hinterlassen. „Marc hat ein fantastisches Debüt hingelegt“, schwärmte Trainer Míchel vom FC Girona, der den deutschen Nationaltorhüter rund 96 Stunden nach dessen Wechsel gleich in die Startelf gestellt hatte: „Er ist beidfüßig, hat ein hervorragendes Spielverständnis. Es gibt nur wenige wie ihn und er ist eine große Bereicherung für uns.“

Das stellte ter Stegen an einem ansonsten weitgehend beschäftigungslosen Abend beim 1:1 (0:0) gegen Abstiegskandidat FC Getafe vor allem in der Nachspielzeit unter Beweis.

Ter Stegen rettet Girona in der Nachspielzeit

In Minute 90+6 hielt der 33-Jährige mit der Nummer 22 auf dem Rücken den Punkt mit seinem rechten Knie fest. „Eine unglaubliche Parade“, titelte die Marca, „eine Parade, die einen Punkt wert ist“, schrieb auch Girona auf seinen Kanälen.

Ter Stegen war „der unbestrittene Star der Partie“, schrieb die AS, Mundo Deportivo titelte: „Ter Stegen hinterlässt bereits Spuren in Girona: Eine entscheidende Parade in der letzten Spielszene!“ Die Parade, „das i-Tüpfelchen seines Debüts, wird unvergessen bleiben“, hieß es dort weiter.

WM-Ticket über den Umweg Girona?

Sein letztes Ligaspiel hatte der gebürtige Mönchengladbacher, der durch seinen Wechsel auf mehr Spielzeit und ein Ticket für die WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko hofft, am 18. Mai 2025 für den FC Barcelona bestritten.

Nach seinem Patellasehnenriss war ter Stegen unter Trainer Hansi Flick ins zweite Glied gerückt und lediglich am 16. Dezember noch einmal im spanischen Pokal zum Einsatz gekommen. In Girona empfingen ihn die Fans nun euphorisch. Als sein Name am Montag über die Stadionlautsprecher hallte, brandete Applaus auf – und auch beim Betreten seines Tores wurde ter Stegen mit lautstarkem Jubel begrüßt.

Ter Stegen? „Eine sehr wichtige Persönlichkeit im Fußball“

Am Montagabend war ter Stegen beim 0:1 durch Getafes Luis Vazquez aus kurzer Distanz chancenlos (59.), es war der erste Schuss auf sein Tor bei seinem neuen Arbeitgeber.

Kurz vor dem Abpfiff glich Girona nach großer Druckphase durch Vitor Reis doch noch aus (90.+4), ehe ter Stegen den Punkt spektakulär festhielt.

„Dass er in der Startelf stand, war meine Entscheidung als Trainer, denn er ist ein großartiger Spieler, der uns sehr weiterhelfen wird, und er hat diese Woche im Training gezeigt, dass er bereit ist, sich zu beweisen“, sagte Míchel: „Marc-André ist seit zehn oder fünfzehn Jahren eine sehr wichtige Persönlichkeit im Fußball, und ich denke, es ist das Beste für die Mannschaft.“

Durch das Remis kletterte Girona auf Rang neun der Tabelle. Mit nun 25 Punkten beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge jedoch weiterhin nur vier Zähler. Am kommenden Wochenende ist ter Stegen mit seinem Team beim Schlusslicht Real Oviedo zu Gast.

