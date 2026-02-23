Ärger um Yamal: Flick reagiert mit eindeutiger Ansage

Franziska Wendler 23.02.2026 • 13:12 Uhr Barca-Superstar Lamine Yamal zeigt sich unglücklich über seine Auswechslung. Trainer Hansi Flick stellt sich vor den Youngster.

Am Sonntag gelang dem FC Barcelona ein 3:0-Sieg gegen UD Levante. In der 88. Minute wechselte Trainer Hansi Flick Barca-Superstar Lamine Yamal aus und gönnte Roony Bardghji noch einen Kurzeinsatz.

Yamal war von seiner Auswechslung dabei alles andere als begeistert. Mit mürrischer Miene trottete er trotz der deutlichen Führung in Richtung Bank, wurde auf dem Weg von mehreren Mitspielern aufgemuntert. Ein Abklatschen mit Trainer Flick gab es nicht, stattdessen nahm er frustriert auf der Bank Platz.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel wurde der Deutsche schließlich auf die Reaktion des Youngsters angesprochen und verteidigte dabei seine Entscheidung.

Flick stellt sich vor Lamine Yamal

„Welche Reaktion? War er wütend? Das ist normal. Für mich ist das Wichtigste, dass wir gewonnen haben und dass wir Spieler haben, die es verdienen zu spielen, wie Roony Bardghji. Mir hat seine Einstellung gefallen, als er eingewechselt wurde. Das ist alles. Ihr macht eine zu große Sache daraus“, konstatierte Flick.

Und weiter: „Ihr messt allem, was Lamine tut, zu viel Bedeutung bei. Ich habe kein Problem mit seiner Reaktion, das ist menschlich. Andere Spieler verdienen es ebenfalls zu spielen, mehr ist das nicht.“