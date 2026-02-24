Bei dieser Frage erinnerte sich Ancelotti sofort an Kroos

Tobias Wiltschek 24.02.2026 • 13:05 Uhr Als der Ex-Trainer von Real Madrid auf wütende Spieler bei Auswechslungen angesprochen wird, fällt ihm Toni Kroos ein.

Etwas mehr als sieben Wochen ist die Entlassung von Xabi Alonso als Trainer bei Real Madrid nun schon her. Doch sie liefert rund um die Königlichen immer noch Gesprächsstoff.

Wie zum Beispiel hier: In der Sendung „Universo Valdano“ von Real-Ikone und Ex-Weltmeister Jorge Valdano war der Umgang des Basken mit Superstar Vinícius Junior ein Thema.

Der hatte bei seiner Auswechslung im Clásico gegen den FC Barcelona Ende Oktober vergangenen Jahres für einen Eklat gesorgt, weil er Alonso in dem Moment ignorierte und wütend mit einem Abgang aus Madrid drohte.

Valdano fragte in seiner Sendung Alonsos Vorgänger Carlo Ancelotti, ob er auch einmal einen Spieler mit einer Auswechslung verärgert habe. Ancelotti, nun Trainer Brasiliens, antwortete sofort: „Einmal habe ich Kroos ausgewechselt, und er war sauer.“

Kroos würdige Ancelotti keines Blickes

Es handelte sich dabei um das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League vor knapp vier Jahren gegen den FC Chelsea. Real hatte das Hinspiel in London mit 3:1 gewonnen, lag zu Hause aber mit 0:2 zurück, als Kroos in der 73. Minute für Eduardo Camavinga den Platz verlassen musste. Bei seiner Auswechslung würdigte Kroos seinen Coach keines Blickes, klatschte aber zumindest mit ihm ab.

„Am nächsten Tag habe ich nicht mit ihm gesprochen. Danach trafen wir uns, bevor wir auf den Platz gingen“, verriet Ancelotti. „Ich fragte ihn, ob wir reden müssten, und er sagte mir, das Thema sei für ihn vorbei.“

Die versöhnlichen Worte mögen auch damit zu tun gehabt haben, dass Real am Ende nach Verlängerung doch noch den Halbfinal-Einzug klarmachen konnte.