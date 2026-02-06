La Liga: Real-Star fällt vorerst aus

Niklas Senger 06.02.2026 • 20:09 Uhr Rodrygo wird Real Madrid nicht nur in der Champions League fehlen. Eine Verletzung bremst den Brasilianer wohl auch in La Liga aus.

Rodrygo wird Real Madrid vorerst fehlen. Wie der Klub am Freitag bekannt gab, ist bei dem Brasilianer eine Tendinose, also eine nicht entzündliche Reizung, im hinteren Oberschenkelmuskel diagnostiziert worden.

Spanischen Medienberichten zufolge soll der Real-Star nun zu einer Pause von mindestens zehn Tagen gezwungen sein und für zwei Ligaspiele ausfallen. Der Verein selbst machte keine Angaben zur Ausfallzeit.

Auch in den Champions-League-Playoffs wird der Flügelspieler nicht zum Einsatz kommen. Nach seiner Roten Karte zum Abschluss der Ligaphase hat die UEFA Rodrygo für die beiden Duelle gegen Benfica Lissabon gesperrt.

Rodrygo: Nur zwei Kurzeinsätze unter Arbeloa

Seit dem Aus von Xabi Alonso absolvierte der Flügelspieler ohnehin nur 50 Einsatzminuten. Unter dem neuen Trainer Álvaro Arbeloa wurde er lediglich zweimal eingewechselt. Schon nach dem Finale der Supercopa war der 25-Jährige verletzt ausgefallen.