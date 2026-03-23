Real Madrid: Strafe für Verspätung? Wirbel um Alexander-Arnold

Felix Kunkel 23.03.2026 • 10:52 Uhr Trent Alexander-Arnold fehlt nach starken Wochen in der Real-Startelf. Berichten zufolge hat die Aktion einen disziplinarischen Hintergrund.

Nachdem Trent Alexander-Arnold erneut nicht in den Kader der englischen Nationalmannschaft berufen wurde, hat der 27-Jährige nun auch bei Real Madrid einen Dämpfer hinnehmen müssen: Im Stadtderby gegen Atlético (3:2) saß er überraschend zunächst nur auf der Bank.

Übereinstimmenden Berichten aus Spanien und England zufolge hatte die Entscheidung von Real-Coach Alvaro Arbeloa, Alexander-Arnold aus der Startelf zu streichen, einen disziplinarischen Hintergrund. Anlass soll demnach eine Verspätung des Rechtsverteidigers bei einer Trainingseinheit gewesen sein.

Sportlich gab es jedenfalls kaum Gründe für Arbeloa, auf den formstarken Alexander-Arnold zu verzichten und stattdessen Dani Carvajal starten zu lassen. In den letzten Wochen schien der frühere Liverpool-Star endlich die Wende geschafft zu haben. Er kam regelmäßig zum Zug und überzeugte mit ansehnlichen Leistungen, unter anderem in der Champions League gegen Manchester City.

Real-Coach weist Berichte zurück

Arbeloa war nach dem Sieg gegen den Stadtrivalen am Sonntag darum bemüht, die Situation um Alexander-Arnold, der erst 15 Minuten vor Schluss eingewechselt wurde, nicht zu überdramatisieren.

„Nein, nein“, antwortete der 44-Jährige auf Nachfrage, ob der Engländer wegen einer Verspätung nicht begonnen habe: „Ich stelle zu jedem Spiel die beste Elf auf. Die, die ich mit meinen Erwartungen des Gegners für am geeignetsten halte.“

Die Thematik erinnert dennoch an Hansi Flick und dessen Vorgehen in seiner ersten Saison beim FC Barcelona. Damals setzte der deutsche Trainer Spieler wegen Unpünktlichkeiten auf die Bank.

WM-Teilnahme von Alexander-Arnold gefährdet

Alexander-Arnold kommt seit seinem Wechsel im Sommer zu Real Madrid inzwischen auf 21 Spiele für die Königlichen. Zu Beginn hatte er noch mit einer Eingewöhnungsphase und mehreren Verletzungen zu kämpfen.