Mega-Talent vor Reifeprüfung

SPORT1 07.04.2026 • 14:08 Uhr Seit Mitte Februar verzückt ein großes Talent Real Madrid. Nun beginnt für Thiago Pitarch die entscheidende Phase - den Anfang macht das Duell mit dem FC Bayern.

Fünf Wochen, die alles verändert haben. Thiago Pitarch ist vom Talent aus La Fábrica zur festen Größe im Profikader von Real Madrid gereift. Am 17. Februar 2026 feierte der 18-Jährige beim 1:0 im Champions-League-Playoff-Hinspiel bei Benfica sein Pflichtspieldebüt – eingewechselt in der Nachspielzeit, mitten im Hexenkessel von Lissabon.

Seitdem ging es rasant. Unter Trainer Álvaro Arbeloa sammelte der zentrale Mittelfeldspieler regelmäßig Minuten, stand mehrfach in der Startelf und überzeugte mit Mut und Dynamik. Auch beim Rückspiel im Bernabéu gegen Benfica erhielt er Einsatzzeit – und wurde mit Ovationen bedacht.

Arbeloa schwärmt öffentlich vom Selbstvertrauen seines Schützlings. „Seine größte Stärke ist seine enorme Persönlichkeit und dass er immer den Ball will“, betonte Arbeloa: „Er ist der Spieler, bei dem man normalerweise sagt, dass er sich auch unter Druck nicht unter Druck fühlt.“

Attribute wie Pressingstärke, Tempo, große Ballsicherheit, furchtloses Auftreten und Spielwitz haben ihm intern schnell Pluspunkte verschafft.

Real Madrid: Konkurrenzkampf auf Topniveau

Doch mit der Rückkehr etablierter Kräfte vor dem Duell mit dem FC Bayern (ab 21 Uhr im LIVETICKER) verschärft sich die Lage.

Im zentralen Mittelfeld konkurriert Pitarch mit Stars wie Eduardo Camavinga oder Jude Bellingham um Einsatzzeiten, bei der Niederlage auf Mallorca wurde er zunächst geschont und erst später eingewechselt.

In Valdebebas, Standort des Trainingsgeländes von Real, wird betont, dass genau die jetzige Phase über seinen weiteren Weg entscheidet. Talent allein reicht nicht, gefragt sind Stabilität und taktische Reife. Arbeloa, selbst einst aus der eigenen Jugendabteilung stammend, weiß um die Fallhöhe zwischen Durchbruch und Dauerlösung.

Auch international sorgt der gebürtige Spanier mit marokkanischen Wurzeln bereits für Gesprächsstoff. Auf die Avancen aus Marokko reagierte er aber klar. Der spanische Verband veröffentliche am Samstag ein Video, in welchem Pitarch sagt: „Mein Traum ist es, mein Debüt in der A-Nationalmannschaft zu geben.“

Thiago Pitarch: Vom Versprechen zur Realität

Sein Aufstieg ist kein Zufallsprodukt. Bereits im Nachwuchs durchlief Pitarch mehrere Stationen, ehe er sich ab 2023 in Madrids Akademie nachhaltig empfahl. Dass Benfica ihn einst verpflichten wollte, verlieh seinem Debüt ausgerechnet in Lissabon zusätzliche Würze.

Nun aber beginnt die entscheidende Etappe. In der heißen Phase der Saison mit Liga- und Champions-League-Druck muss der Youngster, der bereits unter dem vorherigen Trainer Xabi Alonso im Kader der Profis immer wieder reinschnuppern durfte, beweisen, dass er mehr ist als ein kurzfristiger Impuls.

Aus dem Hoffnungsträger soll eine verlässliche Option werden.