Warum Terzic zu Bilbao passen könnte

SID 24.04.2026 • 23:27 Uhr Der frühere BVB-Trainer Edin Terzic steht kurz vor der Vertragsunterschrift bei Athletic Bilbao. Warum der Deutsche ins Baskenland passen könnte.

Ob Edin Terzic seine legendären drei Fragen (Was willst du? Was brauchst du? Was kann ich erwarten?) bereits auf Spanisch oder Baskisch aufsagen kann, ist nicht übermittelt.

Aber klar erscheint, dass der frühere Erfolgscoach von Borussia Dortmund seine Trainerkarriere im Baskenland fortsetzt: Er soll laut übereinstimmenden Medienberichten aus Spanien und Deutschland bei Athletic Bilbao auf Ernesto Valverde folgen.

Vonseiten des Klubs werde es jedoch keine zeitnahe Bestätigung geben. Dies sei ein Zeichen des Respekts für Valverde, der seinen Abschied zum Saisonende angekündigt hatte. Und außerdem verfolge Athletic ja auch noch sportliche Ziele. Bilbao ist Neunter, könnte sich aber noch für die Conference League oder die Europa League qualifizieren.

Der BVB war die letzte Trainerstation von Edin Terzic

Terzic selbst reagierte auf eine SID-Anfrage zunächst nicht. Seit seinem Aus beim BVB im Sommer 2024 ist der 43-Jährige ohne Trainerjob. Er arbeitete als TV-Experte, und immer wieder fiel sein Name im Zusammenhang mit Trainersuchen bei größeren und kleineren Klubs. Meist im europäischen Ausland, doch konkret wurde es nie.

Im Fall von Athletic Bilbao ist es nun anders. Spanische Medien wie Mundo Deportivo und AS oder auch Sky in Deutschland berichten übereinstimmend von der Einigung. Für Terzic ist es ein großer Schritt, aber zugleich eine Entscheidung, die zu ihm passt.

Er führte den BVB 2024 ins Champions-League-Finale, verließ den Klub dann aber nach der Niederlage gegen Real Madrid und begründete den Schritt damit, dass er der Überzeugung sei, dass es eines Kurswechsels auch auf der Trainerposition bedarf.

Die zweite Cheftrainer-Station für Terzic

Als Co-Trainer hat er bereits bei West Ham United und Besiktas Istanbul gearbeitet, doch Chef war er nur in Dortmund. Und zwar zweimal: Von Dezember 2020 bis Ende der Saison 2020/21 und dann nochmals zur Saison 2022/23.

Terzic stand früher selbst als Fan auf der Südtribüne, der BVB wird immer sein Verein bleiben. Als die Dortmunder am letzten Spieltag 2022/23 gegen den FSV Mainz 05 die Meisterschaft noch verspielten, weinte Terzic bitterlich. Später spielte er bei der Rückholaktion des Publikumslieblings Jadon Sancho eine entscheidende Rolle. Die drei W-Fragen, von denen Terzic daraufhin stolz berichtete, kennt jeder BVB-Fan.

Große Herausforderung für Terzic

Nun also Bilbao. Kein Verein, bei dem Titel erwartet werden, aber einer mit besonderer Historie. Beim Athletic Club dürfen nur Spieler eingesetzt werden, die im Baskenland geboren oder dort fußballerisch ausgebildet wurden.