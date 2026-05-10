Clásico heute live: FC Barcelona - Real Madrid in TV, Stream und Ticker

Für den FC Barcelona könnte die Aussicht auf den Meistertitel schöner nicht sein. Ausgerechnet im Clásico am Sonntagabend gegen Erzrivale Real Madrid (21 Uhr im LIVETICKER) können die Katalanen die Meisterschaft perfekt machen. Für Trainer Hansi Flick wäre es die zweite Meisterschaft in Folge mit Barca. Dazu würde sogar ein Remis reichen.
Holt Barca den Titel im Clásico?
Während Barcelona also kurz vor der Krönung steht, geben die Königlichen derweil kein gutes Bild ab. Die jüngste Eskapade lieferten Vizekapitän Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni mit ihrem folgenschweren Kabinenzoff. Gleich doppelt flogen zwischen den beiden Streithähnen in der Vorbereitung auf das Highlightspiel die Fetzen.
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Beim zweiten Mal ging es nicht gut aus. Valverde zog sich bei einem Sturz eine Kopfverletzung zu, musste genäht werden und verpasst mit einem Schädel-Hirn-Trauma den Clásico.
Der Verein teilte überraschend freimütig mit, ein Disziplinarverfahren gegen beide Spieler eingeleitet zu haben. Das Ergebnis folgte schon am Freitagabend: Beide Spieler müssen jeweils 500.000 Euro zahlen. Beide hätten „Bedauern gezeigt für das, was passiert ist, und sich entschuldigt“, teilte Real mit.
Barcelona vor historischer Premiere
Nun könnte eine weitere titellose Saison mit einer historischen Demütigung enden. Noch nie ist es Barcelona in der 124-jährigen und 263 Pflichtspiele umfassenden Clásico-Geschichte gelungen, mit einem Sieg gegen den Rivalen die Meisterschaft perfekt zu machen. Real selbst schaffte das Kunststück 1932 und will nun zumindest das Schlimmste verhindern.
Barca hingegen will den „ehrlichsten“ Titel holen – und ihn damit verteidigen. „Für mich ist das Wichtigste, die Liga zu gewinnen“, sagte Offensivspieler Raphinha. „Und wenn es gegen sie sein muss, dann umso besser.“
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