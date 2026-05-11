Hiobsbotschaft für Real Madrid

SPORT1 11.05.2026 • 19:12 Uhr Ferland Mendy verletzt sich schwer. Der Verteidiger von Real Madrid muss operiert werden und fällt monatelang aus.

Das Verletzungspech hält an: Real Madrid muss erneut monatelang auf seinen Linksverteidiger Ferland Mendy verzichten.

Der Franzose hatte beim 2:0 gegen Espanyol eine Verletzung im rechten Oberschenkel erlitten. Wie die Königlichen am Montag mitteilten, wurde Mendy bereits operiert.

Real Madrid: Mendy fällt lange aus

„Mendy wird in den kommenden Tagen mit der Reha beginnen“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Der Eingriff verlief laut Klubangaben ohne Komplikationen. Spanische Medien rechnen mit einer Ausfallzeit von vier bis fünf Monaten. Damit ist für Mendy nicht nur die aktuelle Saison vorzeitig beendet – er verpasst auch den Beginn der kommenden Spielzeit.

„Die Operation war die einzig sinnvolle Option“, sagte der behandelnde Arzt Dr. Bertrand Cottet-Sonnery der französischen Zeitung L’Équipe.

Verletzungsmisere von Ferland Mendy hält an

Mendy hatte bereits weite Strecken der Saison verletzungsbedingt verpasst. Für den 30-Jährigen ist es bereits die fünfte Verletzung in dieser Saison.