Legende lästert über Real-Kapitän: „Einfach kein Anführer“

SPORT1 19.05.2026 • 20:11 Uhr Ex-Real-Keeper Cañizares lästert über zahlreiche Akteure der Madrilenen. Auch der Kapitän bekommt sein Fett weg.

Bei Real Madrid regiert weiter das Chaos. Der Verein kommt auch neben dem Feld nicht zur Ruhe. Nun hat sich die nächste Legende eingemischt. Santiago Cañizares hat in der MARCA-Radiosendung „Despierta San Francisco“ zum Rundumschlag gegen viele Verantwortliche und Spieler angesetzt. Ihm sind die lasche Führung und die kaum existierende Disziplin im Team von Real Madrid ein Dorn im Auge.

Der Ex-Keeper nahm dabei auch den Abschied von Kapitän Dani Carvajal als Auslöser für eine Debatte bei der Frage nach einem möglichen Nachfolger aus dem aktuellen Kader.

Beim Blick auf die Hierarchie schob Cañizares Fede Valverde zwar das Etikett Musterprofi zu – Führungsfigur sei der bisherige Vertreter von Carvajal aber auf keinen Fall: „Valverde ist ein integrer Profi, aber er ist einfach kein Anführer.“ Noch schärfer fiel das Urteil über Vinícius Júnior als Anwärter für die Binde aus. Dessen Auftreten entferne sich „komplett von dem, was ein Kapitän bei Real Madrid sein muss“. Gefordert seien „Ernsthaftigkeit, Souveränität und Klasse“.

Real-Legende lästert über Valverde, Pérez und Vinícius

Carvajal selbst nahm Cañizares in Schutz und kritisierte, dass dem Routinier nach seiner Verletzung nicht genügend Zeit gegeben worden sei, um seinen Status sportlich zu untermauern. Carvajal saß zumeist auf der Bank. Ähnliche Vorwürfe hatte er bereits zuvor öffentlich erhoben. Gleichzeitig verwies er auf den Wert von erfahrenen Kräften wie Luka Modric und Toni Kroos, die das Innenleben einer Kabine die vergangenen Jahre stabilisierten. Solche Ruhepole würden dem Kader nun fehlen.

Dafür sei Präsident Florentino Pérez verantwortlich. „Florentino war ein großartiger Präsident für Real Madrid. Er hat ein gewaltiges Stadion gebaut und sieben Champions-League-Titel gewonnen“. Pérez habe aber „zwei sehr schlechte Jahre an Entscheidungen“ hinter sich.