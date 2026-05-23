Iker Casillas legt gegen José Mourinho nach

Offiziell verkündet ist seine Rückkehr noch immer nicht, aber einer zweiten Amtszeit von Trainer José Mourinho scheint bei Real Madrid kaum noch etwas im Wege zu stehen.
Casillas legt gegen Mourinho nach
Ausgerechnet Real-Ikone Iker Casillas ist aber wohl weiter kein großer Fan von dieser Lösung. In den sozialen Medien veröffentlichte der ehemalige Torhüter einen Beitrag, der von vielen Beobachtern als erneute Spitze gegen seinen ehemaligen Trainer – 2010 bis 2013 gemeinsam bei Real – verstanden wurde.
Bei X postete Casillas eine Liste, auf welcher er zehn Trainer nannte – ohne den Kontext genauer zu erläutern oder Mourinho aufzuführen.
Genannt werden stattdessen Unai Emery, Vincent Kompany, Xabi Alonso, Cesc Fabregas, Mikel Arteta, Andoni Iraola, Zinedine Zidane, José Bordalas, Inigo Pérez und Vicente del Bosque. Dahinter setzte Casillas noch Auslassungspunkte, als könne die Reihe noch weitergehen.
Casillas positioniert sich bei Mourinho klar
Schnell entstand die Vermutung, dass Casillas diese Trainer allesamt Mourinho vorziehen würde, besonders wenn man die klare Positionierung des 45-Jährigen vor wenigen Tagen betrachtet.
„Ich habe kein Problem mit Mourinho, er ist ein großer Profi – aber ich will ihn nicht bei Real Madrid“, schrieb Casillas bei X und ergänzte, andere Trainer seien „besser geeignet, den Klub meines Lebens zu trainieren“.
Allerdings sei das nur seine „persönliche Meinung, mehr nicht“.