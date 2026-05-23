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Iker Casillas legt gegen José Mourinho nach

Casillas legt gegen Mourinho nach

José Mourinho steht vor einer Rückkehr zu Real Madrid. Torwart-Ikone Iker Casillas gibt sich weiter skeptisch und setzt einen vielsagenden Post ab.
Bei Real Madrid herrscht derzeit großes Chaos. Torhüterlegende Iker Casillas äußert sich zur aktuellen Situation der Königlichen und erklärt, dass José Mourinho für ihn nicht der beste Kandidat für den Trainerposten ist und er überraschenderweise Xabi Alonso als passendere Lösung sieht.
SPORT1
José Mourinho steht vor einer Rückkehr zu Real Madrid. Torwart-Ikone Iker Casillas gibt sich weiter skeptisch und setzt einen vielsagenden Post ab.

Offiziell verkündet ist seine Rückkehr noch immer nicht, aber einer zweiten Amtszeit von Trainer José Mourinho scheint bei Real Madrid kaum noch etwas im Wege zu stehen.

Ausgerechnet Real-Ikone Iker Casillas ist aber wohl weiter kein großer Fan von dieser Lösung. In den sozialen Medien veröffentlichte der ehemalige Torhüter einen Beitrag, der von vielen Beobachtern als erneute Spitze gegen seinen ehemaligen Trainer – 2010 bis 2013 gemeinsam bei Real – verstanden wurde.

Bei X postete Casillas eine Liste, auf welcher er zehn Trainer nannte – ohne den Kontext genauer zu erläutern oder Mourinho aufzuführen.

Genannt werden stattdessen Unai Emery, Vincent Kompany, Xabi Alonso, Cesc Fabregas, Mikel Arteta, Andoni Iraola, Zinedine Zidane, José Bordalas, Inigo Pérez und Vicente del Bosque. Dahinter setzte Casillas noch Auslassungspunkte, als könne die Reihe noch weitergehen.

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Casillas positioniert sich bei Mourinho klar

Schnell entstand die Vermutung, dass Casillas diese Trainer allesamt Mourinho vorziehen würde, besonders wenn man die klare Positionierung des 45-Jährigen vor wenigen Tagen betrachtet.

„Ich habe kein Problem mit Mourinho, er ist ein großer Profi – aber ich will ihn nicht bei Real Madrid“, schrieb Casillas bei X und ergänzte, andere Trainer seien „besser geeignet, den Klub meines Lebens zu trainieren“.

Allerdings sei das nur seine „persönliche Meinung, mehr nicht“.

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