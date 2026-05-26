So emotional verabschiedet sich Marc-André ter Stegen

Johannes Vehren 26.05.2026 • 22:12 Uhr Marc-André ter Stegen wechselte im Januar leihweise zum FC Girona. Der Torhüter konnte nur zwei Partien für den LaLiga-Absteiger absolvieren. Nun verabschiedet sich der Deutsche.

Marc-André ter Stegen hat sich vom FC Girona verabschiedet. „Girona, vielen Dank für diese Monate“, begann der deutsche Torwart sein Statement in den sozialen Netzwerken. Er wechselte im vergangenen Januar leihweise zum LaLiga-Absteiger, aber konnte verletzungsbedingt nur zwei Spiele für ihn absolvieren. Nun kehrt er vorerst zu seinem Stammverein, dem FC Barcelona, zurück.

„Auch wenn meine Zeit auf dem Platz viel kürzer war als wir uns alle gewünscht hätten – mit nur zwei Spielen nach meiner Ankunft im Januar und der anschließenden Pause für den Rest der Saison –, bin ich sehr dankbar dafür, wie ihr mich vom ersten Tag an aufgenommen habt“, erklärte ter Stegen.

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FC Girona steigt in den zweite spanische Liga ab

Der 34-Jährige fügte hinzu: „Es war mir eine Ehre, Teil dieser Familie zu sein, die Umkleidekabine mit dieser Gruppe zu teilen und die Zuneigung der Vereinsmitarbeiter und einer unglaublichen Fangemeinde zu spüren.“

Girona hatte bis zum letzten Spieltag die Chance, noch die Klasse zu halten. Das gelang dem Klub aber nicht, weshalb er nun den Gang in die 2. Liga antreten muss. „Das Ende war nicht so, wie wir es uns gewünscht hätten, aber ich bin überzeugt, dass dieser Verein die Kraft, die Identität und die Menschen hat, um sehr bald wieder dorthin zurückzukehren, wo er hingehört: in die höchste Spielklasse“, meinte ter Stegen.

Ter Stegens Zukunft noch offen

Abschließend bedankte er sich nochmals bei allen Fans für die Unterstützung und Zuneigung: „Ich wünsche euch von ganzem Herzen alles Gute für die Zukunft.“