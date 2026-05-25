Neue Entwicklung bei ter Stegen

Daniel Höhn 25.05.2026 • 12:19 Uhr Die Zukunft von Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona ist ungewiss. Offenbar zeichnet sich eine erneute Leihe ab.

Hinter der Zukunft von Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona steht ein großes Fragezeichen. Zwar besitzt der deutsche Torhüter noch einen Vertrag bis 2028, die Katalanen planen aber wohl nicht mehr mit ihm.

Die spanische Zeitung AS hat nun weitere Details zur Situation des früheren Gladbachers genannt. Demnach läuft offenbar alles auf eine erneute Ausleihe von ter Stegen hinaus, wobei das immer noch finanziell klamme Barca einen Großteil seines stattlichen Gehalts übernehmen würde.

Ter Stegen war in der abgelaufenen Saison seit Winter an den FC Girona ausgeliehen, verpasste aber die meisten Spiele verletzungsbedingt. Am Sonntag stieg der Klub ab und ter Stegens Leihe endete.

FC Barcelona: Fester Wechsel von ter Stegen wohl keine Option

Sein hohes Gehalt und die Zweifel an seiner körperlichen Verfassung sollen einen festen Transfer zu einem anderen Verein erschweren, schreibt die AS. Zudem wolle ter Stegen derzeit nicht wechseln. Eine vorzeitige Auflösung seines Vertrags wäre wohl „extrem“ teuer.

Während der deutsche Torhüter der Sportzeitung zufolge Sportdirektor Deco „die größten Kopfschmerzen“ bereitet, bezeichnete die Mundo Deportivo ter Stegen bereits als „heiße Kartoffel“ für Barcelona.

Vor seiner Leihe nach Girona war der 34-Jährige aufgrund einer Rückenverletzung fast die gesamte Hinrunde in Barcelona außen vor gewesen.

Davor hatte ihn ein Patellasehnenriss über ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt. Durch die Verletzungen platzte auch ter Stegens Hoffnung, zur WM im Sommer (11. Juni bis 19. Juli) zu fahren.

—–