Aus von Arbeloa offiziell - Mourinho steht als Nachfolger bereit!

Julius Schamburg 09.06.2026 • 19:53 Uhr Real Madrid und Álvaro Arbeloa gehen getrennte Wege. Das gibt der Verein offiziell bekannt. Der Nachfolger ist bereits im Anflug.

Álvaro Arbeloa ist nicht mehr Trainer von Real Madrid. Das gaben die Königlichen am Dienstagabend offiziell bekannt.

„Real Madrid ist Álvaro Arbeloa sehr dankbar, der während seiner gesamten Zeit im Verein, seit er in unsere Jugendabteilung kam, stets Loyalität, Engagement und Professionalität bewiesen hat. Er verkörpert die Werte unseres Vereins“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Real Madrid: Mourinho steht als Nachfolger bereit

Der Verein „wünscht Arbeloa und seiner ganzen Familie viel Glück für diesen neuen Lebensabschnitt“.

Als Nachfolger soll zeitnah José Mourinho vorgestellt werden. Mourinho, der erstmals von 2010 bis 2013 an der Seitenlinie von Real agierte, wird bereits in Madrid erwartet, um die Vorbereitung und den Kader für die neue Saison zu planen.

Arbeloa hatte erst im Januar nach der Entlassung von Xabi Alonso als Cheftrainer übernommen. Nun ist das Kapitel schon wieder beendet.

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