Deal fast perfekt! Mourinho in Madrid erwartet

SPORT1 09.06.2026 • 12:53 Uhr José Mourinho soll noch am Dienstag in Madrid landen. Ein Comeback des Portugiesen steht kurz bevor.

Der Machtkampf ist entschieden und der neue alte Präsident von Real Madrid Florentino Pérez steht offenbar kurz vor der Einlösung seines ersten Versprechens. Die zweite Amtszeit von José Mourinho als Trainer der Königlichen soll in Kürze offiziell werden.

Wie die Marca berichtet, soll Mourinho noch am Dienstagnachmittag in der spanischen Hauptstadt landen und bereits am Mittwoch offiziell vorgestellt werden. Damit wäre auch der Abschied von Trainer Álvaro Arbeloa endgültig besiegelt.

Mourinho, der erstmals von 2010 bis 2013 an der Seitenlinie von Real agierte, wird in Madrid erwartet, um sofort die Vorbereitung und den Kader für die neue Saison zu planen.

Mourinho-Comeback wird für Real teuer

Die Rückkehr des Portugiesen ist eng mit Pérez’ Wiederwahl verknüpft. Der Präsident hatte den Deal im Wahlkampf bereits öffentlich vorbereitet – inklusive eines Clips, in dem Mourinho lächelnd sagt: „Ja, natürlich.“ Nach der Wahl soll die Unterschrift nun zeitnah folgen.

Finanziell wird der Wechsel teuer: Real muss 15 Millionen Euro an Benfica Lissabon zahlen, wo Mourinho weiterhin einen Vertrag besitzt. Der Betrag wurde von den Portugiesen offiziell bestätigt – die Wahlphase sorgte dafür, dass eine günstigere Ausstiegsklausel zuvor verstrichen ist. Inzwischen soll die Summe fünfmal höher ausfallen als noch vor einigen Wochen.

Reals Pläne für den Transfersommer

Sportlich setzt Mourinho den Schwerpunkt auf die Defensive. Real arbeitet laut Marca an der Verpflichtung eines Linksverteidigers mit Stammelf-Format, im Fokus stehen Josko Gvardiol und Riccardo Calafiori.