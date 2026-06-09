Doch nicht Olise! Er ist Reals 150-Millionen-Versuch

SPORT1 09.06.2026 • 19:49 Uhr Präsident Florentino Perez will einen Weltklasse-Spieler zu Real Madrid holen. Ein gigantisches Angebot der Königlichen wird jedoch vom Stadtrivalen abgelehnt.

Also doch nicht Michael Olise: Real Madrid hat offiziell bekannt gegeben, für welchen Spieler der Klub die lauthals angekündigte 150-Millionen-Euro-Offerte abgegeben hat. Es handelt sich dabei um den Argentinier Julián Álvarez, der ausgerechnet bei Stadtrivale Atlético spielt.

Die Königlichen sind jedoch mit ihrem Angebot gescheitert. Wie der kriselnde Verein mitteilte, habe Atlético dem spanischen Rekordmeister „nach eingehender Prüfung und Bewertung“ für das Angebot gedankt, unter Verweis auf die Ausstiegsklausel des Torjägers aber abgelehnt.

Álvarez kann Atletico für 500 Millionen Euro verlassen

Álvarez, der auch vom FC Barcelona umworben wird, kann den Verein für die festgeschriebene Ablösesumme von 500 Millionen verlassen. Der Weltmeister von Katar besitzt noch einen Vertrag bis Sommer 2030. In der vergangenen Saison erzielte der 26-Jährige in 49 Spielen 20 Treffer und legte neun weitere vor.

Der wiedergewählte Real-Präsident Florentino Perez hatte immer wieder damit für sich geworben, ein Angebot über 150 Millionen Euro für die Verpflichtung eines Stammspielers eines Champions-League-Klubs abgeben zu wollen. Medienberichten zufolge soll es sich dabei um Bayern-Star Olise gehandelt haben, obwohl Perez dies zuvor ausgeschlossen hatte.