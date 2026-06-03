Ebnet er José Mourinho den Weg zu Real?

Tobias Wiltschek 03.06.2026 • 11:37 Uhr Bezüglich der anvisierten Rückkehr von José Mourinho zu Real Madrid könnte der entscheidende Dominostein gefallen sein.

Die Rückkehr von José Mourinho zu Real Madrid wird immer wahrscheinlicher. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat Mourinhos derzeitiger Verein, Benfica Lissabon, einen neuen Coach gefunden.

Der heißt Marco Silva und trainierte bislang den FC Fulham in der englischen Premier League. Der Klub aus London hat den Abschied des Portugiesen nach fünf Jahren am Dienstag offiziell verkündet.

Silva als entscheidender Faktor für Mourinho-Wechsel?

Romano berichtet nun von einer Einigung des 48-Jährigen mit Benfica. Demnach werde Silva einen Vertrag bis 2028 mit Option für ein weiteres Jahr unterschreiben.

Die portugiesische Sportzeitung Record schreibt, dass sich Silva mit dem möglichen Engagement in Lissabon auch den lang gehegten Wunsch, näher bei seiner Familie in seiner portugiesischen Heimat zu sein, erfüllen wolle.

Damit wäre der Weg für Mourinho zu Real endgültig frei. Denn bislang hakt ein Wechsel zu den Königlichen hauptsächlich daran, dass Benfica noch keinen Nachfolger für den 63-Jährigen gefunden hat.

Real Madrid: Kostet José Mourinho 15 Millionen Euro?

Billig dürfte die Rückholaktion für Real freilich nicht werden. Nach Informationen von The Athletic haben die Madrilenen eine Frist verstreichen lassen, in der Mourinho für sechs Millionen Euro zu haben wäre.

Nun sollen 15 Millionen – und damit zweieinhalb Mal so viel – fällig sein. Doch auch diese Summe wird Real wohl nicht davon abhalten, „The Special One“, der bei Benfica noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, zu verpflichten.

Pérez kündigt Entscheidung in Trainerfrage an

Die spannende Frage ist nur, ob noch vor dem 7. Juni Vollzug gemeldet wird oder danach erst. Für diesen Tag nämlich hat Real-Boss Florentino Pérez Präsidentschaftswahlen ausgerufen.

Und die bestimmen die Agenda bei den Königlichen derzeit mindestens genauso sehr wie die Trainersuche.