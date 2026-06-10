Flick holt einstigen Bayern-Kollegen zu Barca

Lars Hinzberg 10.06.2026 • 14:02 Uhr Auf dem Transfermarkt sorgt der FC Barcelona aktuell vor allem mit millionenschweren Angeboten für Aufsehen. In einer anderen Personalie herrscht jetzt offenbar Klarheit.

Mit Hansi Flick hat der FC Barcelona zuletzt die zweite spanische Meisterschaft in Serie gefeiert. Trotzdem nehmen die Katalanen jetzt auf einer Schlüsselposition Veränderungen vor. Im Trainerstab steht dem deutschen Erfolgstrainer künftig ein Vertrauter aus vergangenen Zeiten zur Seite.

Mit Holger Broich hat Barca einen neuen Athletiktrainer gefunden, wie die spanische Nachrichtenagentur Cadena SER berichtet. Zu dessen Vorgänger Julio Tous soll Flick ein angespanntes Verhältnis gehabt haben.

Barcelona: Athletiktrainer schuld an Verletzungen?

Broichs Vorgänger, Julio Tous, war gemeinsam mit Hansi Flick 2024 nach Barcelona gekommen und trug seitdem die Hauptverantwortung für das Fitnessprogramm der ersten Mannschaft. Ihm wurde zuletzt ein angespanntes Verhältnis zum Cheftrainer nachgesagt. In Fankreisen wurde der Spanier vor allem für schwankende Fitness und häufigere Verletzungen in der abgelaufenen Saison verantwortlich gemacht.

„Wir müssen mit den Ärzten und den Physiotherapeuten sprechen, um zu verhindern, dass sich drei Spieler in einer Woche verletzen“, hatte Flick im März noch geäußert. Diese Gespräche haben jetzt wohl zu der personellen Entscheidung geführt.

Tous soll dem Verein aber in anderer Funktion erhalten bleiben. Künftig soll er sich um die Athletik in anderen Mannschaften und im Breitensport des FC Barcelona kümmern. Bei den Spielern sollen die Reaktionen auf die personelle Veränderung gemischt gewesen sein. Während einige seine Trainingsmethoden kritisierten, hätten andere dank ihm ihre körperliche Bestform erreicht, berichtet Cadena SER.

Prof. Dr. Holger Broich war von 2014 bis 2024 als Fitnesstrainer und Sportwissenschaftler beim FC Bayern aktiv und gilt als enger Vertrauter von Flick. Beide kennen sich aus der Zeit beim deutschen Rekordmeister und feierten dort gemeinsame Erfolge.