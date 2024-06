Unschönes Ende einer Bayern-Ära

Der Bayern-Abschied von Dr. Holger Broich hat sich angedeutet - spätestens als der Fitness-Chef seinem Ärger in einem Interview Luft machte. Dabei hat sich der 49-Jährige über die Jahre einen exzellenten Ruf erarbeitet.

Zehn Jahre lang war Broich beim Rekordmeister dafür verantwortlich, die Trainingsbelastungen der Spieler so auszutarieren, dass sie in der bestmöglichen Form in die Partien gehen konnten.