Real Madrid: Florentino Pérez kurz vor Wiederwahl

Julius Schamburg , Johannes Behm 07.06.2026 • 23:11 Uhr Die Präsidentschaftswahlen bei Real Madrid sind abgeschlossen. Die Stimmenauszählung verzögert sich. Das Ergebnis zeichnet sich aber bereits ab.

Florentino Pérez steht kurz davor, als Präsident von Real Madrid wiedergewählt zu werden. Das berichten mehrere spanische Medien übereinstimmend.

Um 22 Uhr sollen laut Onda Cero 40 Prozent der Stimmen ausgezählt worden sein. Pérez lag demnach mit 69 Prozent deutlich vorne. Sein Herausforderer Enrique Riquelme kam nur auf 31 Prozent.

Stimmenauszählung verzögert sich

Da mehr als 1000 Briefwahlstimmen für Pérez angefochten wurden, verzögerte sich die Stimmenauszählung. Ein offizielles Ergebnis wird erst gegen Mitternacht erwartet.

Trotz der sportlichen Schieflage und zweier Spielzeiten ohne Titel hat sich offenbar die Mehrheit der Stimmberechtigten für eine weitere Amtszeit von Pérez entschieden, der mit 37 Titeln der erfolgreichste Präsident der Klubgeschichte ist und nun kurz davor steht, in seine insgesamt sechste Amtszeit zu gehen.

Pérez gibt denkwürdige Pressekonferenz

Pérez hatte bei einer denkwürdigen Pressekonferenz im Mai zu einem Rundumschlag gegen Medien und Kritiker ausgeholt und im selben Zuge Neuwahlen ausgerufen.