Rückkehr naht offenbar: Mourinho-Gespräche in Madrid

Nur Stunden nach dem offiziellen Abschied von Trainer Álvaro Arbeloa arbeitet Real Madrid am Neustart – mit José Mourinho. Wie spanische Medien übereinstimmend berichten, ist der Portugiese am Dienstag in Madrid eingetroffen. Der Startrainer wird in der spanischen Hauptstadt seine zweite Amtszeit antreten. Benfica Lissabon bestätigte am späten Dienstagabend, dass Mourinho für eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro zu Real Madrid wechseln wird.
Medien: Mourinho-Gespräche in Madrid
Am Abend wurde das Hotel Santo Mauro demnach zum Treffpunkt der Entscheider. Mourinho und sein Berater Jorge Mendes sollen sich dort mit Real-Generaldirektor José Ángel Sánchez und Chefscout Juni Calafat ausgetauscht haben. Dabei sollen Details eines erneuten Engagements des Portugiesen näher besprochen worden sein.
Real Madrid: Mourinho soll „in Kürze“ vorgestellt werden
Die offizielle Vorstellung von Mourinho, der erstmals von 2010 bis 2013 an der Seitenlinie von Real agierte, soll der Marca zufolge „in Kürze“ erfolgen.
Durch die am Nachmittag bekannt gegebene Trennung von Arbeloa ist der Weg für Mourinho frei. Finanziell wird der Wechsel für Real teuer: Die Königlichen müssen 15 Millionen Euro an Benfica Lissabon zahlen. Der Betrag wurde von den Portugiesen bereits offiziell bestätigt.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach