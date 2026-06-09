Rückkehr naht offenbar: Mourinho-Gespräche in Madrid

SPORT1 09.06.2026 • 22:59 Uhr José Mourinho ist laut spanischen Medien in Madrid angekommen. Der Portugiese wird neuer Cheftrainer von Real Madrid.

Nur Stunden nach dem offiziellen Abschied von Trainer Álvaro Arbeloa arbeitet Real Madrid am Neustart – mit José Mourinho. Wie spanische Medien übereinstimmend berichten, ist der Portugiese am Dienstag in Madrid eingetroffen. Der Startrainer wird in der spanischen Hauptstadt seine zweite Amtszeit antreten. Benfica Lissabon bestätigte am späten Dienstagabend, dass Mourinho für eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro zu Real Madrid wechseln wird.

Am Abend wurde das Hotel Santo Mauro demnach zum Treffpunkt der Entscheider. Mourinho und sein Berater Jorge Mendes sollen sich dort mit Real-Generaldirektor José Ángel Sánchez und Chefscout Juni Calafat ausgetauscht haben. Dabei sollen Details eines erneuten Engagements des Portugiesen näher besprochen worden sein.

Real Madrid: Mourinho soll „in Kürze“ vorgestellt werden

Die offizielle Vorstellung von Mourinho, der erstmals von 2010 bis 2013 an der Seitenlinie von Real agierte, soll der Marca zufolge „in Kürze“ erfolgen.