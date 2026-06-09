Weg frei für Real: Benfica verkündet Mourinho-Abschied

José Mourinho verlässt Benfica und wird aller Voraussicht nach neuer Trainer von Real Madrid. Den Abschied gab der portugiesische Klub am späten Dienstagabend bekannt.
Benfica verkündet Mourinho-Abschied
Real Madrid habe die Absicht bekräftigt, „José Mourinho für 15 Millionen Euro zu verpflichten, wozu der Trainer seine Zustimmung gegeben hat“, hieß es in einem Statement von Benfica. „Vielen Dank, José Mourinho“, fügte der Klub in den sozialen Medien an.
Mourinho bereits in Madrid gelandet
Spanische Medien hatten zuvor berichtet, dass Mourinho am Dienstag in der spanischen Hauptstadt gelandet ist, um sich mit Entscheidern von Real Madrid zu Gesprächen zu treffen. Am Nachmittag trennten sich die Königlichen zudem von Coach Álvaro Arbeloa.
Mourinho hatte Real bereits von 2010 bis 2013 an der Seitenlinie betreut. Eine offizielle Bestätigung seiner Rückkehr seitens der Königlichen gab es zunächst nicht. Florentino Pérez hatte nach seiner Wiederwahl zum Präsidenten aber bereits angekündigt, dass Mourinho wieder Trainer werde.
Benfica gab derweil bereits den Nachfolger von Mourinho bekannt. Marco Silva, der seit 2021 den FC Fulham trainiert hatte, unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre.
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