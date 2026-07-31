Karim Adeyemi feiert Debüt für den FC Barcelona

Karim Adeyemi gibt sein Debüt für den FC Barcelona. Der Neuzugang steht für das Testspiel gegen Birmingham City in der Startelf der Katalanen (ab 20.45 Uhr LIVETICKER).
Adeyemi feiert Barca-Debüt
Marc-André ter Stegen hingegen steht gar nicht erst im Kader. Seine Tage in Barcelona scheinen gezählt. Die Leihe des Torhüters zu Ajax Amsterdam steht kurz vor dem Abschluss, wie unter anderem die Mundo Deportivo berichtet.
Die Startelf des FC Barcelona
Barcelona: Szczesny – X. Espart, Christensen, Gerard Martín, Jofre – M. Casadó, E. Tunkara, Bernal – Adeyemi, H. Abdelkarim, S. Kluivert
Adeyemi kostet Barcelona bis zu 31 Millionen Euro
Adeyemi war für 22 Millionen Euro Sockelablöse plus mögliche weitere neun Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Barcelona gewechselt.
Nach einigen wenigen Trainingstagen in Barcelona gehörte der 24-Jährige direkt zum Reisetross, der sich im St. Georges Park, in der Nähe von Birmingham, auf die neue Saison vorbereitet.
Trainer Hansi Flick schenkt dem deutschen Offensivspieler direkt das Vertrauen und lässt ihn von Beginn an ran.