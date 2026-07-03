"Michael Olise würde ich morgen sofort für Real kaufen"

SPORT1 03.07.2026 • 07:07 Uhr Iván Zamorano schwärmt in Miami vom künftigen Real-Kader - und nennt Michael Olise als Wunschtransfer.

Iván Zamorano, einst Torjäger bei Sevilla und Real Madrid, hat in Miami in einem Talk über die Königlichen gesprochen – und sich dabei auch zu einem umworbenen Bayern-Star geäußert.

„Michael Olise würde ich morgen sofort kaufen!“, rief er laut der Marca. In seiner Idealvorstellung stünden Olise, Kylian Mbappé und Vinicius gemeinsam auf dem Platz, dazu wolle er Enzo Fernández (aktuell FC Chelsea, Anm. d. Red.) ins Mittelfeldzentrum stellen.

Auf einzelnen Defensivpositionen sieht Zamorano Real bereits gut besetzt. Für die kommende Saison sieht der Chilene Real klar im Aufwind: „Ich sehe es optimistisch.“ Nach „zwei Saisons, die nicht gut waren“, wirkten die Transfer-Planungen auf ihn „interessant“, zudem könne „nach dieser WM“ noch jemand dazukommen. Real müsse wieder ein Team bauen, das in Liga und Champions League um Titel spielt.

In Vinicius und Mbappé sieht Zamorano zwei Fixpunkte: „Wir haben zwei Weltklasse-Stürmer“ Gleichzeitig fordert ein stabileres Gerüst, damit Real nicht von „zwei Monstern“ abhängig ist, sondern „von vorne bis hinten“ kompakt auftritt.

Hainer: Real kann sich Olise-Angebot sparen

Zuletzt hatte Bayern-Präsident Herbert Hainer in der Abendzeitung gesprochen und gesagt: „Michael Olise ist ein Spieler des FC Bayern München, der noch einen langen Vertrag hat – und wir sind kein Verkäuferverein.“