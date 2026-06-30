Frankreich-Legende schwärmt von Olise: "Auf einem anderen Planeten"

SPORT1 01.07.2026 • 01:54 Uhr Wer soll das französische Traumduo aufhalten? Vor allem der Münchner Michael Olise hat es den WM-Experten angetan. Auch die Presse überschlägt sich vor Lob.

Kylian Mbappé und Michael Olise sorgen bei der Fußball-WM weiter für Begeisterung – und lassen immer mehr Beobachter fassungslos zurück.

„Was für eine Combo“, staunte Frankreichs früherer Starstürmer Thierry Henry und ergänzte als Experte beim US-Sender Fox mit Blick auf die Titelchance der Équipe Tricolore: „Ich weiß nicht, wer sie stoppen soll.“

Frankreich: Henry adelt Olise

Vor allem Olise, der zwar auf seinen ersten WM-Treffer wartet, aber bereits sechs Torvorlagen aufweist, hat es Henry angetan.

Der Münchner sei „der wichtigste Spieler bei Frankreich. Der Kerl ist auf einem anderen Planeten“, sagte der 48-Jährige, der Olise 2024 in Frankreichs Olympia-Auswahl trainiert hatte: „Was er abseits des Balls macht, das kann sonst keiner.“

Von der französischen Zeitung L’Equipe bekam Olise neun von zehn möglichen Punkten. „Was für eine Klasse, was für eine Eleganz, was für ein Talent! Jeder Ballkontakt sorgte für Tempo und Gefahr. (…) Alles war fast perfekt, bis hin zu seinen defensiven Einsätzen. Ein Tor hat ihm gefehlt, aber er lieferte zwei Vorlagen (53., 74.)“, schrieb das Blatt. Sein kongenialer Partner Mbappé bekam acht Punkte.

Ibrahimovic: „Sie sind beängstigend“

Nach dem souveränen Sieg (3:0) im Sechzehntelfinale gegen seine Schweden zollte auch Zlatan Ibrahimovic seinen größten Respekt.

Er habe bei Les Bleus bislang keine Schwächen gesehen: „Sie sind beängstigend“, sagte der schwedische Ex-Stürmer. Olise habe „eine ’split vision‘ – er sieht Dinge, die andere nicht sehen. Nur ein Genie kann das. Und Olise ist eins.“

Olise hatte gegen Schweden als Spielgestalter und doppelter Vorbereiter einmal mehr geglänzt. Auch Mbappé setzte seinen Lauf fort, allein seine Statistiken sind beeindruckend: In 18 WM-Spielen erzielte der Starangreifer 18 Tore. Durch seine Turniertreffer fünf und sechs überholte er Miroslav Klose (16) in der Rangliste.