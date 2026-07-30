Álvarez-Zoff erreicht nächste Eskalationsstufe

SID 30.07.2026 • 16:51 Uhr Der spanische Erstligist Atlético Madrid wendet sich an die FIFA und wirft dem FC Barcelona "unzulässigen Kontakt" vor.

Im Zusammenhang mit einem möglichen Wechsel des argentinischen Stürmers Julián Álvarez hat sein Klub Atlético Madrid eine Beschwerde bei der FIFA eingereicht.

Wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag erfuhr, wirft der spanische Erstligist dem an Álvarez interessierten FC Barcelona von Trainer Hansi Flick eine unzulässige Kontaktaufnahme vor.

Álvarez brachte Atlético-Abgang ins Spiel

Atlético zufolge habe Barcelona versucht, den Vizeweltmeister dazu zu bewegen, seinen Abschied zu erzwingen. Neben der Beschwerde bei der FIFA soll sich der Champions-League-Halbfinalist laut spanischen Medien auch an den spanischen Verband RFEF gewandt haben. Dieser hat sich dazu bisher nicht geäußert.