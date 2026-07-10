Rückkehr zu Real Madrid: Khedira emotional verabschiedet

Eine offizielle Mitteilung von Real Madrid steht zwar noch aus, aber die Rückkehr von Sami Khedira zu den Königlichen ist bereits vollzogen. Sein ehemaliger Arbeitgeber hat den 39-Jährigen nun verabschiedet.
Khedira emotional verabschiedet
„Mit ein wenig Wehmut, aber vor allem voller Stolz verabschieden wir heute unseren Top-Experten Sami Khedira, der sich José Mourinhos Trainerteam bei Real Madrid anschließt“, schrieb Ex-Arbeitgeber DAZN in den sozialen Medien.
Der 77-malige Nationalspieler wechselt zur kommenden Saison als Co-Trainer von Neu-Chefcoach José Mourinho zu den Königlichen und soll als Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainer und Verein fungieren. Real selbst zeigte Khedira am Freitag bereits in Montur der Königlichen an der Seite von Mourinho.
Mourinho holte Khedira selbst nach Madrid
„Wir bedanken uns von ganzem Herzen für die herausragende Zusammenarbeit und wünschen dir, lieber Sami, nur das Beste für deine neue Aufgabe“, heißt es im Social-Media-Beitrag von DAZN weiter.
Mourinho, der vor einem Monat offiziell zu Real zurückgekehrt war, hatte den defensiven Mittelfeldspieler Khedira einst selbst vom VfB Stuttgart verpflichtet.