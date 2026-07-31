Flick: "Im Training sehe ich Karim auf einem besseren Niveau"

Julius Schamburg 31.07.2026 • 22:39 Uhr Karim Adeyemi gibt sein Debüt für den FC Barcelona. Zur Halbzeit ist der Arbeitstag des ehemaligen BVB-Profis schon wieder beendet. Der deutsche Trainer Hansi Flick zieht Bilanz.

Startelf-Debüt für Karim Adeyemi beim FC Barcelona: Der Neuzugang stand beim 2:2 (1:1) im Testspiel gegen Birmingham City in der Startelf der Katalanen.

Für eine Torbeteiligung reichte es allerdings nicht. Adeyemi wirkte zwar engagiert, probierte auch immer wieder sein Glück, konnte dem Spiel aber nicht seinen Stempel aufdrücken.

Adeyemi zur Halbzeit ausgewechselt

Wie bereits im Vorfeld angedacht, wurde Adeyemi dann zur Halbzeit ausgewechselt. Für ihn kam der 20 Jahre alte Roony Bardghji in die Partie.

„Ich glaube, dass Adeyemi viel mehr Potenzial hat, als er heute Abend gezeigt hat“, sagte Trainer Hansi Flick im Nachgang: „Er kann seine Stärken noch besser zur Geltung bringen, aber das ist normal, da er erst seit einer Woche trainiert.“

„Im Training sehe ich Karim auf einem viel besseren Niveau. Seine Schnelligkeit und seine Fähigkeit, Angriffe erfolgreich abzuschließen, gehören zu seinen herausragenden Stärken, und es ist schön, das zu sehen“, fuhr der deutsche Coach fort.

August Priske hatte Birmingham in Führung gebracht (31.). Das 18 Jahre alte Sturmjuwel Hamza Abdelkarim erzielte für Barca einen Doppelpack (42. per Foulelfmeter, 60.). Den Ausgleich für den englischen Zweitligisten erzielte Jhon Elmer Solis Romero (68.).

Bellingham bejubelt Ausgleichstreffer

Jude Bellingham, der in Birmingham ausgebildet wurde, bevor er 2020 nach Dortmund wechselte, bejubelte das Tor seines Ex-Vereins auf der Tribüne. Seit 2023 spielt Bellingham für Real Madrid, den Erzrivalen der Katalanen.

Nach 90 Minuten kam es noch zu einem Elfmeterschießen, das Birmingham 3:2 gewann.

Marc-André ter Stegen hingegen stand gar nicht erst im Kader. Seine Tage in Barcelona scheinen gezählt. Die Leihe des Torhüters zu Ajax Amsterdam steht kurz vor dem Abschluss, wie unter anderem die Mundo Deportivo berichtet.

Adeyemi kostet Barcelona bis zu 31 Millionen Euro

Nach einigen wenigen Trainingstagen in Barcelona gehörte der 24-Jährige direkt zum Reisetross, der sich im St. Georges Park, in der Nähe von Birmingham, auf die neue Saison vorbereitet.

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