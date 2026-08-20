Barca-Star de Jong von eigenen Fans ausgepfiffen

Die Teampräsentation des FC Barcelona ist offenbar von unschönen Zwischentönen begleitet worden. So kassierte der niederländische Nationalspieler Frenkie de Jong bei seinem Auftritt im Camp Nou neben Applaus auch hörbare Pfiffe. Das berichtet die Mundo Deportivo.
Eigene Fans pfeifen Barca-Star aus
De Jong ließt sich auf dem Weg auf den Rasen zwar nichts anmerken, die Gründe für die Unumtsbekundungen der eigenen Fans dürften aber auf der Hand liegen.
Es geht um eine schwere Verletzung: Der Mittelfeldspieler hatte sich bei der WM eine Bänderblessur zugezogen, die sich erst im Nachgang als schwerwiegend erwies. De Jong fehlt den Katalanen voraussichtlich über Monate hinweg.
Cancelo wütend in die Katakomben geschickt
Angeblich soll er eine Operation verweigern, was der Spieler selbst aber als Unwahrheit abstempelte. Einige Fans wollen das aber offensichtlich nicht wahrhaben.
Der Empfang de Jongs bei der offiziellen Vorstellung der Mannschaft war derweil nicht der einzige Moment, der offensichtlich nicht nach Plan ablief.
So kursieren im Netz Videos, die einen wütenden Joao Cancelo zeigen. Dieser steht vor einer Rückkehr zu Barca und sollte eigentlich vorgestellt werden. Im Trikot wollte der Portugiese auf den Platz, wurde aber letztlich wieder in die Katakomben geschickt – weil die Transferformalitäten nicht rechtzeitig erledigt werden konnten.