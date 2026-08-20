Barca-Star de Jong von eigenen Fans ausgepfiffen

Philipp Heinemann 20.08.2026 • 13:32 Uhr Der FC Barcelona stellt sein Team unter großem Jubel der Fans vor - ein Spieler kassiert aber auch Pfiffe.

Die Teampräsentation des FC Barcelona ist offenbar von unschönen Zwischentönen begleitet worden. So kassierte der niederländische Nationalspieler Frenkie de Jong bei seinem Auftritt im Camp Nou neben Applaus auch hörbare Pfiffe. Das berichtet die Mundo Deportivo.

De Jong ließt sich auf dem Weg auf den Rasen zwar nichts anmerken, die Gründe für die Unumtsbekundungen der eigenen Fans dürften aber auf der Hand liegen.

Es geht um eine schwere Verletzung: Der Mittelfeldspieler hatte sich bei der WM eine Bänderblessur zugezogen, die sich erst im Nachgang als schwerwiegend erwies. De Jong fehlt den Katalanen voraussichtlich über Monate hinweg.

Cancelo wütend in die Katakomben geschickt

Angeblich soll er eine Operation verweigern, was der Spieler selbst aber als Unwahrheit abstempelte. Einige Fans wollen das aber offensichtlich nicht wahrhaben.

Der Empfang de Jongs bei der offiziellen Vorstellung der Mannschaft war derweil nicht der einzige Moment, der offensichtlich nicht nach Plan ablief.