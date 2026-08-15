Barca-Star Frenkie de Jong rechnet ab

Thomas Sevastiadis 15.08.2026 • 10:21 Uhr Frenkie de Jong stellt sich in einem Interview den Gerüchten und Anschuldigungen um seine Person. Dabei wird der Niederländer deutlich - und prangert gar offensiv einzelne Namen an.

Frenkie de Jong hat sich in einem vereinsinternen Interview mit dem Medienteam des FC Barcelona vor die Kamera gesetzt und zu einem Rundumschlag ausgeholt. Der Niederländer bezog Stellung zu seiner Verletzung, der Beziehung zu Trainer Hansi Flick – und zu Aussagen einzelner Journalisten, die angeblich gezielt Fehlinformationen über ihn verbreitet haben sollen.

„Ich wollte ein wenig erklären, wie ich mich fühle und was passiert ist, um diese Wut loszuwerden und mich ausschließlich auf meine Genesung konzentrieren zu können“, sagte de Jong zum Start: „Es gibt Journalisten, die Nachrichten verbreiten, um im Rampenlicht zu stehen, auch wenn sie falsch sind.“ Dabei nannte er den spanischen Journalisten Gerard Romero gar beim Namen.

Romero soll im Vorfeld des Champions-League-Viertelfinales gegen Atlético Madrid behauptet haben, dass de Jong sich geweigert habe, mitzuspielen. „Das ist falsch. Es ist falsch. Es ist einfach nicht wahr“, sagte der 29-Jährige.

De Jong kam mit einer Verletzung aus der WM

Der Mittelfeldstratege war im Anschluss an die WM angeschlagen ins Trainingslager des FC Barcelona zurückgekehrt. Das Ärzteteam der niederländischen Nationalmannschaft hatte offenbar keine größere Verletzung erkannt. „Man sagte mir, ich könne weiterspielen, dass ich zwar etwas Schmerzen haben würde, aber dass ich weitermachen könne“, so schildert de Jong die Ereignisse selber.

Im Trainingslager stellte sich nun nach einem weiteren Zusammenstoß mit einem Mitspieler heraus, dass es sich um einen Innenbandriss handelt. Dem Niederländer drohen mindestens vier Monate Auszeit.

Währenddessen herrscht Unruhe bei den Fans, weil sich de Jong – wie die Bild berichtete – vor einer Operation scheuen soll. „Ich stelle fest, dass viele Dinge gesagt werden, die nicht der Wahrheit entsprechen“, so die Reaktion des 29-Jährigen. Seiner Ansicht nach tue er alles, „um so schnell wie möglich und in guter Verfassung zurückzukommen.“

Das Verhältnis zu Flick und sein Umgang mit Gerüchten

Des Weiteren hat sich der ehemalige Kapitän der Katalanen zu einer angeblichen Kluft zwischen ihm und Trainer Hansi Flick geäußert: „Es wurde behauptet, meine Beziehung zum Trainer sei sehr schlecht, was völlig falsch ist. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zum Trainer. Ich spreche viel mit ihm. Du kannst ihn selbst fragen.“

„Sie schaden meinem Image mit Falschmeldungen“, beklagt sich de Jong über seine derzeitige Lage.