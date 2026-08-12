Khedira spricht über vergiftete Stimmung bei Real Madrid

Jannis Blank 12.08.2026 • 15:14 Uhr Sami Khedira blickt in der neuen Netflix-Doku „Mourinho“ auf eine schwierige Phase bei Real Madrid zurück. Der heutige Co-Trainer von José Mourinho findet für dessen damaligen Umgang mit Iker Casillas deutliche Worte.

Sami Khedira hat auf einen Konflikt zwischen José Mourinho und Iker Casillas bei Real Madrid zurückgeblickt – und dabei ein düsteres Bild gezeichnet.

Der heutige Co-Trainer des Portugiesen schilderte in der neuen Netflix-Doku „Mourinho“, wie der Umgang mit der Klub-Legende die Stimmung innerhalb der Mannschaft belastete und schließlich auch Mourinhos Verhältnis zu anderen Spielern beschädigte.

Khedira heute wieder an Mourinhos Seite

„Iker war eine Legende von Real Madrid, bei den Fans sehr beliebt … Mou setzte ihn auf die Bank und sprach kein Wort mit ihm, er sprach in den Medien schlecht über ihn … Die Umkleidekabine wurde zur Hölle. Danach zerbrach das Verhältnis zwischen José und vielen Spielern wie Cristiano und den Spaniern. Und diese Spieler waren sehr wichtig für die Stimmung in der Umkleidekabine, die sich vergiftete“, erklärte der Deutsche.

Schon während Mourinhos erster Amtszeit von 2010 bis 2013 spielte Khedira unter dem Starcoach bei Real. In diese Zeit fiel auch der zunehmend heftige Konflikt zwischen Mourinho und dem damaligen Kapitän Casillas, der eines der zentralen Themen der seit Dienstag verfügbaren Netflix-Dokumentation ist.

Casillas widersprach Mourinhos Kurs

Zwischen Mourinho und Casillas kam es damals in mehreren Bereichen zu Differenzen. Für Diskussionen sorgten unter anderem die Einsätze von Diego López anstelle von Casillas sowie unterschiedliche Vorstellungen rund um den Trainingsalltag. Hinzu kamen die aufgeheizten Clásicos gegen den FC Barcelona, die auch das Verhältnis der spanischen Nationalspieler beider Klubs belasteten.

„Diese Situation war kompliziert, weil man Kapitän von Real Madrid und Kapitän der spanischen Nationalmannschaft war. Man stand Teamkollegen gegenüber, die auf dem Fußballplatz deine Gegner waren, die aber dann in der Nationalmannschaft wieder deine Teamkollegen waren. Mir hat das nicht gefallen, und das habe ich dem Trainer auch gesagt“, erzählte Casillas, der ebenfalls an der Produktion mitwirkt.

Mourinho: „Das hier ist Krieg“

Mourinho schilderte die damalige Situation aus einer anderen Perspektive. „Ich sagte ihnen: ‚Das hier ist das Duell Barcelona gegen Real Madrid. Wenn ihr zur Nationalmannschaft geht, könnt ihr euch zwei Küsse geben, aber jetzt nicht. Das hier ist Krieg. Es gibt Dinge, die ich nicht akzeptiere und niemals akzeptieren werde. Und wenn mich jemand nicht respektiert, wird das zu einem Problem‘“, erklärte der portugiesische Trainer.