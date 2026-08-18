La Liga: Ex-BVB-Star Aubameyang setzt Ausrufezeichen

Pierre-Emerick Aubameyang hat bei seiner Rückkehr in die spanische La Liga ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Gabuner erzielte für seinen neuen Klub Deportivo A Coruna im ersten Spiel direkt ein Tor.
Aubameyang setzt Ausrufezeichen
Am Montagabend hatten sich im Rahmen des ersten Spieltags in La Liga der Aufsteiger aus Galizien und der FC Elche gegenübergestanden. Einen langen Pass nahm Altstar Aubameyang perfekt mit rechts an und schloss mit seinem schwachen linken Fuß im gegnerischen Sechzehner sehenswert ab (21.). Es folgte sein bekannter Salto-Jubel, den er einst schon bei Borussia Dortmund zelebrierte.
Aubameyang feiert Comeback in La Liga
Der FC Elche, der das Spiel weitestgehend dominierte, musste bis zur 78. Minute warten, ehe Marc Aguado den Ausgleichstreffer erzielen konnte. Das Spiel endete 1:1.
Pierre-Emerick Aubameyang wurde im Juli von Olympique Marseille an die spanische Nordküste verkauft. In Spanien war der 37 Jahre alte Stürmer 2022 schon für den FC Barcelona in La Liga aktiv. Seine erfolgreichste Zeit in seiner Karriere erlebte er von 2013 bis 2018 im Trikot von Borussia Dortmund. 141 Tore erzielte er in 213 Pflichtspielen für den BVB.