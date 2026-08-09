Neuer Star nicht fit! Ernste Worte von Mourinho

Felix Kunkel 09.08.2026 • 08:12 Uhr Real Madrid gewinnt sein zweites Testspiel, Bernardo Silva debütiert. Trainer José Mourinho nimmt den Neuzugang von Manchester City hinterher in die Pflicht.

Real Madrid hat sein zweites Testspiel gegen Ferencváros Budapest knapp mit 2:1 (1:0) gewonnen. In Ungarns Hauptstadt feierte Neuzugang Bernardo Silva am Samstagabend sein Debüt für die Königlichen – hinterher gab es allerdings ein paar ernste Worte von Trainer José Mourinho.

„Er gehört zu denen, denen es psychisch guttut, in den Ferien einfach mal nichts zu tun, und er ist in einer deutlich schlechteren körperlichen Verfassung in die Saisonvorbereitung gekommen. Da muss er sich verbessern“, betonte der Star-Coach nach der Partie bei Real Madrid TV und nahm den Offensivspieler damit in die Pflicht.

Mourinho hatte den 31-Jährigen, der in diesem Sommer von Manchester City zu Real wechselte, zur zweiten Halbzeit für Brahim Diaz eingewechselt.

Nach dem Spiel schwärmte der Portugiese allerdings auch von den Qualitäten Silvas – vor allem von dessen Flexibilität. „Er ist ein großartiger Spieler, der uns im Spielaufbau hilft, wenn er weiter hinten spielt, etwa als Sechser oder Achter“, lobte Mourinho. „Während des Spiels habe ich gemerkt, dass ihm ein wenig körperliche Kraft fehlte, und habe ihn auf die Zehn vorgerückt. Dort kann er ebenfalls spielen. Er kann auf drei oder vier Positionen eingesetzt werden.“

Real-Neuzugang Espi mit Tor-Premiere

Nachwuchsspieler Mario Rivas hatte Real gegen Ferencváros kurz vor der Pause in Führung gebracht (41.). Wenige Minuten nach Wiederanpfiff erzielte der zur zweiten Halbzeit eingewechselte und ebenfalls im Sommer verpflichtete Carlos Espi (49.) sein erstes Tor für Real und zugleich das 2:0. Kenan Kodro gelang nur noch der Anschlusstreffer für die Ungarn (57.).

Mourinho, der in der zweiten Halbzeit kräftig durchwechselte, war noch nicht mit allen Aktionen zufrieden. Er meinte aber: „Es ist wichtig, Fehler zu machen, nicht alles muss perfekt sein, damit wir als Team darüber nachdenken und es analysieren können, um uns zu verbessern.“