Ablösefrei! Real Madrid verkündet Transferkracher

Felix Kunkel 17.06.2026 • 11:16 Uhr Bernardo Silva wechselt zu Real Madrid. Die Königlichen bestätigen den Transfer des Offensivstars von Manchester City.

Es hatte sich bereits angebahnt, jetzt ist es offiziell: Bernardo Silva verlässt Manchester City und schließt sich Real Madrid an. Die Königlichen vermeldeten die Verpflichtung des Portugiesen am Mittwochvormittag auf ihrer Webseite.

Demnach hat Silva einen Zweijahresvertrag bis 2028 unterschrieben. Da der Kontrakt des Offensivspielers bei Manchester City Ende Juni ausläuft, wird für Real keine Ablöse fällig.

Silva verlässt Manchester City nach neun Jahren

Nach neun Jahren beim Premier-League-Klub beginnt für Silva nun ein neues Kapitel. Der 31-Jährige wird eine der Stützen bei Reals Neuaufbau unter José Mourinho.

Am Montag hatten die Madrilenen bereits Cucurella vom FC Chelsea verpflichtet, laut Medienberichten soll die Ablösesumme für den Verteidiger knapp 60 Millionen Euro betragen. Mourinho kehrt nach 13 Jahren zu den Königlichen zurück, mit Real war er 2012 Meister und 2013 Pokalsieger geworden.

Silva absolvierte für Manchester City insgesamt 460 Pflichtspiele. Mit den Skyblues gewann er zudem sechsmal die Meisterschaft und einmal die Champions League.