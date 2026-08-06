Offiziell! Zukunft von Vinícius Júnior geklärt

Philipp Heinemann 06.08.2026 • 20:13 Uhr Vinícius Júnior bleibt Real Madrid treu. Der Superstar unterschreibt bei den Königlichen einen langfristigen Vertrag - und ist damit Teil eines neuen Mega-Sturms.

Real Madrid hat sich mit Vinícius Júnior auf eine Vertragsverlängerung verständigt. Wie der spanische Topklub offiziell bekannt gab, wurde der brasilianische Nationalspieler bis 2032 gebunden.

Zwischenzeitlich war der Brasilianer wiederholt mit einem Wechsel in Verbindung gebracht worden, unter anderem wurde der FC Arsenal als Interessent gehandelt. Zuletzt zeichnete sich ein Verbleib im zähen Vertragspoker aber immer deutlicher ab. „Das Ende der Seifenoper“, titelte Cadena SER.

Viní Jr. zählt zu den wichtigsten Leistungsträgern der Madrilenen. Zusammen mit Kylian Mbappé und Neuzugang Yan Diomande könnte er künftig eines der besten Sturm-Trios der Welt bilden.

Vinícius bleibt Erfolgsgarant für Real – Madrid baut massiv um

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, kurz Vinícius Júnior, gehört seit Jahren zur Weltspitze des Fußballs. Der brasilianische Flügelstürmer steht seit 2018 bei Real Madrid unter Vertrag und feierte seinen endgültigen Durchbruch in der Saison 2021/22, als er maßgeblich am Gewinn der spanischen Meisterschaft und der Champions League beteiligt war – im Finale gegen den FC Liverpool erzielte er den entscheidenden Siegtreffer.

Insgesamt hat er mit Real Madrid bislang 16 Titel gewonnen, darunter mehrere LaLiga-Meisterschaften, zwei Champions-League-Titel, den UEFA Super Cup, den Copa del Rey sowie den FIFA-Weltpokal.

In den vergangenen beiden Spielzeiten ist Real jedoch ohne große Trophäe geblieben. Entsprechend ambitioniert gingen die Königlichen bei der Kaderplanung voran.