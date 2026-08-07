Toni Kroos reagiert auf Verlängerung von Vinícius - mit drei Worten

Daniel Höhn 07.08.2026 • 10:52 Uhr Vinícius Jr. hat seinen Vertrag bei Real Madrid verlängert. Auch der ehemalige Real-Profi Toni Kroos hat seine Meinung dazu kundgetan.

Nachdem Vinícius Jr. seinen Vertrag bei Real Madrid doch verlängert hat, hat sich nun auch der ehemalige Real-Profi Toni Kroos dazu geäußert.

„Gott sei Dank, Junior“, kommentierte Kroos die Vertragsverlängerung des Brasilianers bis 2032. Zuvor hatte es Gerüchte um ein mögliches Interesse des englischen Meisters FC Arsenal an Vinícius Jr. gegeben.

Vinícius Jr. spielt seit 2018 für Real

Am Donnerstagabend folgte aber dann die Meldung über den Verbleib von Vini bei den Königlichen. Der 26-Jährige spielt bereits seit 2018 bei Real und wird das nun auch noch länger tun.