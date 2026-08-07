Toni Kroos reagiert auf Verlängerung von Vinícius - mit drei Worten

Nachdem Vinícius Jr. seinen Vertrag bei Real Madrid doch verlängert hat, hat sich nun auch der ehemalige Real-Profi Toni Kroos dazu geäußert.
Kroos reagiert auf Vini-Verlängerung
Vinícius Jr. hat seinen Vertrag bei Real Madrid verlängert. Auch der ehemalige Real-Profi Toni Kroos hat seine Meinung dazu kundgetan.
„Gott sei Dank, Junior“, kommentierte Kroos die Vertragsverlängerung des Brasilianers bis 2032. Zuvor hatte es Gerüchte um ein mögliches Interesse des englischen Meisters FC Arsenal an Vinícius Jr. gegeben.
Vinícius Jr. spielt seit 2018 für Real
Am Donnerstagabend folgte aber dann die Meldung über den Verbleib von Vini bei den Königlichen. Der 26-Jährige spielt bereits seit 2018 bei Real und wird das nun auch noch länger tun.
Kroos hatte beim spanischen Rekordmeister einst eine Ära geprägt. Von 2014 bis 2024 spielte der ehemalige deutsche Nationalspieler für die Königlichen. In dieser Zeit gewann er unter anderem fünfmal die Champions League.