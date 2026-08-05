Mit dieser Aktion sorgt Vinícius Júnior für Verwirrung

Benjamin Zügner 05.08.2026 • 22:07 Uhr Vinícius Jr. verhandelt mit Real Madrid über einen neuen Vertrag. Inmitten des Pokers sorgt der Brasilianer bei den Anhängern für Aufsehen.

Der Transferpoker um Vinícius Júnior geht in die nächste Runde! Am Mittwoch soll der Real-Star am Trainingsgelände in Valdebebas mit der Klub-Führung von Real Madrid über einen möglichen neuen Vertrag verhandelt haben. Zuletzt waren noch Wechselgerüchte um den FC Arsenal aufgetaucht.

Mit einer Aktion am Mittwochabend hat der Brasilianer nun für Verwirrung gesorgt: Er löschte all seine Instagram-Posts.

Auf seinem Account, dem knapp 64 Millionen Menschen folgen, ist im Hauptraster kein Beitrag mehr zu sehen. Auch das Profilbild ist verschwunden, der Hintergrund der Aktion ist aktuell noch unklar.

Wie die spanische Marca berichtet, soll der Verhandlungsgipfel der Real-Bosse mit Viní Jr. und Vertretern seiner Berateragentur Roc Nation positiv verlaufen sein, eine baldige Einigung auf einen neuen Vertrag wird erwartet.

Dabei hatten die Königlichen dem Spieler in der vergangenen Woche ein finales Angebot unterbreitet und sind laut des Berichts auch nicht mehr willens, von diesem abzuweichen.

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Zuletzt hatte sich ein Verbleib in der spanischen Hauptstadt abgezeichnet, diverse englischen Medien berichteten, dass sich ein Wechsel auf die Insel als schwierig gestalten könne.