Real-Neuzugang Yan Diomande erfüllt sich Kindheitstraum

SPORT1 02.09.2026 • 18:36 Uhr Real-Neuzugang Yan Diomande erzählt bei Red Bull von seinem persönlichen Werdegang. Er verrät, dass er sich mit dem Wechsel einen Kindheitstraum erfüllt hat und was ihn an seinen Teamkollegen besonders fasziniert.

Real Madrids Neuzugang Yan Diomande hat nach seinen ersten Eindrücken in Valdebebas vor allem das Niveau im Training hervorgehoben. „Es ist unglaublich. In jeder Einheit liegt die Messlatte so hoch, dass dir nichts anderes bleibt, als dein eigenes Niveau anzuheben“, sagte der 19-Jährige in einem Interview mit Red Bull – und verwies dabei auf Vinícius Júnior und Kylian Mbappé.

Diomande, der bei Red Bull zudem als neuer Athlet vorgestellt wurde, blickte in dem Gespräch auf seinen Werdegang vom Straßenfußball in Abidjan bis in die Kabine des spanischen Rekordmeisters zurück. Dabei schilderte der ivorische Angreifer auch, was ihn in seiner Entwicklung besonders geprägt hat.

Von Abidjan nach Florida

Schon früh prägte den 19-Jährigen der Fußball: „Aufzuwachsen in Abidjan bedeutete, dass Fußball alles war. Wir spielten auf jeder Oberfläche, die wir finden konnten – ohne richtige Schuhe und ohne passenden Platz, nur aus Liebe zum Fußball.“ Diese „Hunger“ und „Freude“ seien bis heute die Basis seines Spiels.

Der Schritt in Richtung Profikarriere wurde für ihn nach eigener Aussage erst in den USA konkret. Mit 15 Jahren ist er dorthin ausgewandert, ohne Englisch zu sprechen. An der DME Academy in Florida habe der Traum greifbarer gewirkt: „Es begann real zu werden, als europäische Scouts anfingen, sich für mich zu interessieren.“ Der Start sei schwer gewesen, „aber Fußball war meine Sprache“ – seine Mitspieler waren damals eine wichtige Stütze und haben ihm geholfen, sich einzuleben.

Leipzig als Schlüsselschritt

Sein endgültiger Durchbruch gelang Diomande bei RB Leipzig. Als persönlich größten Moment nennt er die Auszeichnung als Rookie der Bundesliga. „Das war der Beweis, dass sich alle Opfer gelohnt haben“, sagte Diomande. Leipzig habe ihn zudem „gelehrt, Woche für Woche auf höchstem Niveau zu konkurrieren“ und ihm die Mentalität gegeben, die er nun in Madrid braucht.

WM-Lehren und ein „Kindheitstraum“ in Weiß

Den Wechsel nach Madrid bezeichnete Diomande als Erfüllung: „Es ist ein Kindheitstraum, es ist alles, wofür ich gearbeitet habe. Ich kann es kaum erwarten, mein Kapitel in diesem Klub zu schreiben und zu den Erfolgen beizutragen.“

Als wichtige Erfahrung nennt er außerdem seine erste Weltmeisterschaft mit der Elfenbeinküste. Auf der größten Bühne brauche es „die größte Gelassenheit“ und Vertrauen in die eigene Vorbereitung. Privat beschreibt sich Diomande als ruhig – er verbringe gern Zeit mit Familie und Freunden, höre Musik und rufe häufig in Abidjan an, „um die Verbindung zu halten“.