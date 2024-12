Warum der englische League Cup für deutsche Fans nicht zu sehen ist

Neben der Premier League und dem FA Cup zählt der League Cup zu den wichtigsten Wettbewerben im englischen Fußball. Dennoch wird der Wettbewerb in Deutschland nicht gezeigt.

Die Premier-League-Spitzenklubs wie Liverpool, Arsenal und Co. waren am Mittwochabend im Achtelfinale des englischen League-Cups gefordert. Einen Tag später wartet mit der Partie zwischen Manchester United und den Tottenham Hotspur ein echtes Spitzenspiel auf die Zuschauer.

Sehen können die Fans aus Deutschland diese Spiele allerdings nicht. Weder im TV noch im Stream wird der „Carabao-Cup“, wie er dank des Getränkesponsors heißt, in dieser Saison übertragen.

Liverpool ist Rekordsieger

Der Grund: Das Interesse am Wettbewerb scheint hierzulande so gering, dass in dieser Saison kein TV-Sender oder Streaming-Kanal die Rechte erworben hat.