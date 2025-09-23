Ekitiké rettet FC Liverpool - und fliegt

Maximilian Lotz 23.09.2025 • 22:57 Uhr Der FC Liverpool schont im League Cup einige Stars - und hätte das fast teuer bezahlt. Doch auch der Matchwinner leistet sich einen Aussetzer.

Der FC Liverpool hat sich im League Cup nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Gegen Zweitligist FC Southampton retteten sich die Reds mit einer besseren B-Elf mit einem 2:1 (1:0)-Sieg in die nächste Runde.

Der eingewechselte Ex-Frankfurter Hugo Ekitiké bewahrte den englischen Meister mit seinem späten Treffer (86.) vor einer Blamage - vergaß beim Torjubel aber offenbar, dass er schon zuvor Gelb gesehen hatte. Nachdem er euphorisiert sein Trikot auszog, sah er Gelb-Rot.

Seine erste Verwarnung hatte Ekitiké in der 53. Minute gesehen, als er nach einem Freistoßpfiff gegen sich den Ball weggeschlagen hatte.

Teamkollege kritisiert Ekitiké: „Das war dumm von ihm“

„Ich wäre sehr überrascht, wenn er das noch einmal machen würde“, sagte Andy Robertson bei Sky Sports. „Ein Tor zu schießen, ist immer emotional und er hat es offenbar einfach vergessen. Zwei dumme Verwarnungen und jetzt müssen wir am Samstag auf ihn verzichten. Das war dumm von ihm, er wird daraus lernen.“

Die Sperre gilt auch für die Premier League. Dort trifft Liverpool am Samstag auf Oliver Glasners Crystal Palace (16 Uhr im LIVETICKER).

An der Anfield Road brachte zunächst Rekordneuzugang Alexander Isak Liverpool mit seinem ersten Tor für seinen neuen Klub kurz vor der Pause in Führung (43.) - unmittelbar zuvor verpasste der Ex-Heidenheimer Leo Scienza per Kopf nach einem Abpraller von der Latte auf der anderen Seite die Riesenchance zur Führung für die Gäste.

Shea Charles (76.) glich dann im zweiten Durchgang nach einem Fehler des Ex-Stuttgarters Wataru Endo aus und ließ Southampton auf die Sensation hoffen - doch dann traf Ekitiké.

Wirtz nicht im Kader - Youngster mit bitterem Debüt

Trainer Arne Slot verzichtete wie angekündigt auf die meisten Spieler seiner ersten Elf. Sommerneuzugang Florian Wirtz fehlte ebenso im Kader wie Torjäger Mohamed Salah.

Dafür feierte der im Sommer für über 30 Millionen aus Parma geholte Verteidiger Giovanni Leoni sein Pflichtspieldebüt für Liverpool. Doch der Abend endete bitter für den 18-Jährigen, in der Schlussphase musste er mit Verdacht auf eine Knieverletzung ausgewechselt werden.

Liverpool hat den Ligapokal bisher zehn Mal gewonnen, zuletzt 2024. Das Finale im März verlor der Rekordmeister 1:2 gegen Newcastle United.