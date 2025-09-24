"Unnötig und dumm": Harte Kritik nach Ekitikés Dämlich-Rot

Felix Kunkel 24.09.2025 • 09:45 Uhr Matchwinner Hugo Ekitiké fliegt nach einem Torjubel vom Platz. Liverpool-Coach Arne Slot kritisiert die Aktion des Neuzugangs scharf.

Nach dem Platzverweis von Matchwinner Hugo Ekitiké beim 2:1-Zittersieg im League Cup gegen Zweitligist FC Southampton hat Liverpools Trainer Arne Slot den Franzosen scharf kritisiert.

„Unnötig? Ja“, schimpfte der Coach nach dem Achtelfinaleinzug: „Und es war dumm. Das war es. Schon die erste Gelbe Karte war unnötig und bis zu einem gewissen Grad dumm, da man seine Emotionen unter Kontrolle halten muss.“

Doch was war passiert?

Seine erste Verwarnung hatte Ekitiké in der 53. Minute gesehen, als er nach einem Freistoßpfiff gegen sich den Ball weggeschlagen hatte.

Mit seinem späten Siegtreffer in der 86. Minute bewahrte der Ex-Frankfurter die Reds dann vor einer Blamage - vergaß beim Torjubel aber offenbar, dass er schon zuvor Gelb gesehen hatte. Nachdem er euphorisiert sein Trikot auszog, sah er Gelb-Rot.

Liverpool: Slot wütet wegen Ekitiké

Durch seinen Platzverweis handelte sich der 23-Jährige eine Sperre für das Premier-League-Spiel am Samstag gegen Crystal Palace ein.

Slot konnte über Ekitikés Aktion nur den Kopf schütteln. „Ich habe ihm gesagt, dass ich es vielleicht verstehen kann, wenn man im Finale der Champions League in der 87. Minute nach einem Dribbling gegen drei Spieler und einem Schuss in den Winkel ein Tor erzielt“, fuhr der Trainer fort.

Er selbst habe nie auf diesem Niveau gespielt, „aber ein paar Tore geschossen - und wenn ich ein solches Tor geschossen hätte, hätte ich mich umgedreht, wäre zu Federico Chiesa gegangen und hätte gesagt: ‚Bei diesem Tor geht es nur um dich, nicht um mich.‘“

Slots Fazit fiel eindeutig aus: „Das war dumm und unklug. Er ist für Samstag gesperrt – und das ist nicht ideal.“

Ekitiké entschuldigt sich nach Jubel-Fauxpas

Ekitiké selbst meldete sich anschließend auf Instagram zu Wort. „Ich war heute Abend so aufgeregt, dem Team zu einem weiteren Sieg hier in unserer Heimstätte bei meinem ersten Carabao-Cup-Spiel zu verhelfen“, schrieb er.