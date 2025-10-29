Ex-BVB-Star bricht den Bann: Jamie Gittens sorgt für Ekstase

Julius Schamburg 29.10.2025 • 23:34 Uhr Jamie Gittens spielt für den FC Chelsea groß auf. Der ehemalige BVB-Profi trifft traumhaft und legt zwei weitere Tore auf. Ein Platzverweis von Liam Delap nervt den Trainer.

Jamie Gittens hat endlich sein erstes Tor für den FC Chelsea erzielt - es war ein traumhafter Treffer.

Beim 4:3 (3:0) im League Cup gegen die Wolverhampton Wanderers knallte der ehemalige BVB-Profi den Ball von der Sechzehnerkante aus vollem Lauf in den linken oberen Winkel (89.).

League Cup: Gittens sorgt für Ekstase

Gittens griff sich mit beiden Händen an den Kopf, rannte zu den mitgereisten Fans und jubelte ekstatisch mit seinen Teamkollegen.

Auch sonst war es ein vollends gelungener Abend für Gittens. Der Engländer bereitete die ersten beiden Chelsea-Tore von Andrey Santos (5.) und Tyrique George (15.) vor. Außerdem traf für die Blues noch Sturmjuwel Estevao (41.).

Bei Wolverhampton reihten sich Toluwalase Emmanuel Arokodare (48.) und David Moller Wolfe (73., 90.+1) in die Torschützenliste ein.

Chelsea-Stürmer Liam Delap flog in der Schlussphase mit Gelb-Rot vom Platz (86.). „Dieser Platzverweis ist peinlich. Er hat innerhalb von sieben Minuten zwei Gelbe Karten bekommen. Beides hätten wir vermeiden können. Das ist nicht gut. Nach der ersten Gelben Karte habe ich ihm vier oder fünf Mal gesagt, er solle ruhig bleiben“, ärgerte sich Trainer Enzo Maresca.

Ex-BVB-Star spielt groß auf

Gittens ist im Sommer für rund 65 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum FC Chelsea gewechselt. Dort lief für den 21-Jährigen bisher allerdings kaum etwas zusammen.

In zehn Pflichtspielen blieb er ohne eigenen Treffer und gab eine Vorlage. Am Mittwochabend platzte schließlich der Knoten und Gittens überzeugte bei seinem elften Auftritt für den neuen Verein mit gleich drei Torbeteiligungen.