Krachendes Liverpool-Aus im Pokal! Slot-Strategie rächt sich - Woltemade trifft erneut

Felix Kunkel 29.10.2025 • 22:41 Uhr Der FC Liverpool verabschiedet sich aus dem League Cup. Ohne Florian Wirtz setzt es gegen das Team von Oliver Glasner die nächste Pleite.

Der FC Liverpool findet einfach nicht in die Spur. Im Achtelfinale des League Cup setzte es für die schwächelnden Reds eine klare 0:3-Pleite gegen Crystal Palace.

Die Gäste um den ehemaligen Frankfurt-Trainer Oliver Glasner stellten bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg: Ismaila Sarr schockte die Gastgeber mit einem Doppelschlag (41., 45.). Yéremy Pino legte in der 88. Minute ein weiteres Tor für Palace nach. Bei den Hausherren sah Nachwuchsspieler Amara Nallo nach einer Notbremse die Rote Karte (79.).

Liverpool-Trainer Arne Slot verzichtete am Mittwochabend auf zahlreiche Stammkräfte. Neben Florian Wirtz standen unter anderem auch Hugo Ekitiké, Alexander Isak, Mohamed Salah und Virgil van Dijk gar nicht erst im Kader. Insgesamt nahm Slot im Vergleich zum letzten Ligaspiel zehn Änderungen in der Startelf vor.

Liverpool: Sechste Niederlage aus sieben Spielen

Für Liverpool war es bereits die sechste Niederlage aus den letzten sieben Pflichtspielen. Lediglich beim 5:1 in der Champions League gegen Eintracht Frankfurt konnten die Reds zuletzt überzeugen.

Schon beim letzten Aufeinandertreffen Ende September hatte Palace mit 2:1 gewonnen - und die aktuelle Liverpool-Krise eingeleitet.

„Es war Männer gegen Kinder“, schrieb The Guardian: „Im wörtlichen und übertragenen Sinne: Ismaila Sarr macht Liverpool zu seinen Häschen.“

Liverpool ist nun das formschwächste Team in Europas Top-Fünf-Ligen: Wettbewerbsübergreifend hat kein Team seit dem 27. September mehr Spiele verloren.

„Es ist immer doof, ein Fußballspiel zu verlieren. Vor allem, wenn man dadurch aus einem Wettbewerb ausscheidet. Es gibt viele Gründe, warum wir sechs von den letzten sieben Spielen verloren haben. Keiner davon ist gut genug, um so viele Niederlagen zu akzeptieren“, machte Slot deutlich.

Woltemade trifft erneut

Derweil bewies Nick Woltemade erneut seine gute Form und führte Newcastle United ins Viertelfinale. Der Nationalstürmer traf beim verdienten 2:0 (1:0) über Tottenham Hotspur in der 50. Minute per Kopf zur Vorentscheidung.

Arsenal setzte sich souverän mit 2:0 gegen Brighton durch. Toptalent Max Dowman feierte ein erfolgreiches und historisches Debüt: Der 15-Jährige ist nun der jüngste Spieler, der jemals in einem Pflichtspiel für die Gunners startete.

Manchester City gewann mit 3:1 gegen Swansea - der frühere Frankfurter Omar Marmoush erzielte den zweiten Treffer für die Citizens.

Chelsea feierte einen 4:3-Erfolg über die Wolverhampton Wanderers. Der ehemalige BVB-Profi Jamie Gittens traf traumhaft zum zwischenzeitlichen 4:2 (89.).

League Cup: Viertelfinals ausgelost

Am späten Abend wurden dann die Viertelfinal-Partien ausgelost.