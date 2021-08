Platzsturm bei OGC Nizza gegen Olympique Marseille: Diese Strafen drohen

Die Partie war am Sonntag in der 75. Minute beim Stand von 1:0 für Nizza abgebrochen worden, nachdem OM-Star Dimitri Payet vor der Kurve der Heim-Fans mit Wasserflaschen beworfen wurde, selbst eines der Wurfgeschosse zurück in den Block schickte und daraufhin rund 50 Anhänger das Feld stürmten,