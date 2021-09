Ligue 1: PSG siegt ohne Messi, Draxler trifft - Jerome Boateng angeschlagen raus

Der frühere Bayern-Star verletzte sich in der 63. Minute bei einem Luftduell im gegnerischen Strafraum. Nachdem der Abwehrspieler einige Minuten am linken Fuß behandelt wurde, konnte er die Partie zunächst fortsetzen. In der 72. Minute war dann doch Feierabend, Boateng ging bei seiner Auswechslung leicht humpelnd vom Feld.