Jerome Boateng: Ex-Bayern-Star für Leistung in Lyon gefeiert

Bislang hatte ihn Lyons Trainer Peter Bosz (bestens bekannt aus der Bundesliga) immer zwischen der 60. und 75. Minute ausgewechselt. Dem Weltmeister von 2014, der erst am Deadline Day seinen Vertrag in Frankreich unterzeichnet hatte, fehlt noch der letzte körperliche Feinschliff, nachdem er keine Vorbereitung hatte und sich als vertragsloser Spieler selbst fithalten musste und unter anderem mit Kumpel Franck Ribéry in München trainierte.