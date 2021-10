Lionel Messi über seinen PSG-Wechsel und Abschied vom FC Barcelona

Das gilt insbesondere für die Königsklassen-Trophäe, die Messi mit seinem Team in die französische Hauptstadt holen will. Dabei gibt sich der Argentinier kämpferisch: „Hier träumt jeder und der Klub ist diesem Ziel in den letzten Jahren immer nähergekommen. [...] Ich würde gerne wieder die Champions League gewinnen und glaube, dass diese Truppe das Zeug dazu hat, das auch zu schaffen.“